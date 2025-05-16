Проект Galileo Гарвардского университета применяет искусственный интеллект (ИИ) для поиска неопознанных аномальных явлений (UAP), привлекая внимание Пентагона. Об этом пишет Bloomberg. Обсерватория, оснащенная инфракрасными камерами, акустическими датчиками и анализатором радиочастот, собирает данные круглосуточно.

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Физик с докторской степенью Стэнфорда Лора Домине и специалист по данным из Кембриджа Ричард Клоут обучают ИИ распознавать обычные объекты в небе — самолеты, птиц, дроны, — чтобы выделять аномалии. «ИИ — единственный способ решить эту задачу», — заявила Домине.

Астрофизик Ави Лоеб основал проект из-за споров, вызванных его гипотезой об ‘Oumuamua — космическом объекте необычной формы, чья траектория через нашу Солнечную систему озадачила астрономов. Ученый предположил, что это может быть космический зонд.

Несмотря на критику, Galileo изучает UAP с научной строгостью. Проект вдохновлен разоблачениями Пентагона 2017 года о секретных исследованиях НЛО (UFO, аббревиатура, используемая до UAP). Пентагон через офис AARO расследовал 1,8 тыс. случаев UAP, из которых 50–60 остаются необъяснимыми, сообщил директор организации Джон Кослоски.

При этом военные сенсоры, используемые ведомством и предназначенные для отслеживания ракет, не подходят для научного анализа, что повышает значимость проекта Galileo.

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ИИ-системы Galileo, использующие программы компьютерного зрения, обучаются на миллионах реальных и синтетических изображений. В январе 2025 года команда опубликовала статью, показав, что ИИ идентифицирует 36% самолетов, но ожидается прогресс. Три новые обсерватории строятся в Индиане, Неваде и Пенсильвании. При этом Пентагон следит за работой, опасаясь, что у кого-то могут быть технологии более продвинутые, чем земные.

Ранее ИИ предсказал наличие как минимум 44 экзопланет. Так называют планеты, вращающиеся вокруг звезды, отличной от Солнца, и похожие на Землю. Именно там, по мнению искусственного интеллекта, наиболее вероятно найти внеземную жизнь.