На вторичном рынке Москвы продаются квартиры стоимостью от 854 млн до 1,7 млрд руб. «Авито Недвижимость» составила для «Инка» подборку самых дорогих объектов на июль 2025 года, выставленных на продажу.
Самое «дешевое», за 885 млн руб. жилье — квартира с автономной зоной для персонала
На Брюсовом переулке за 885 млн руб. продается 7-комнатная квартира площадью 457,5 кв. м. Подходит для большой семьи: есть просторная гостиная со столовой, кабинет-бильярдная, мастер-спальня, три дополнительные спальни и две ванные комнаты.
Отдельно обустроена автономная зона для персонала — с двумя спальнями, кухней, постирочной и санузлом. Дом оснащен закрытой инфраструктурой: бассейн, баня, спортзал, подземный паркинг и охраняемая территория. Из окон — вид на Москва-Сити и исторический центр.
1 млрд руб. — трехуровневый пентхаус с зимним садом
Следующий лот — 5-комнатный пентхаус площадью 363,1 кв. м за 1 млрд руб. Квартира расположена рядом с Чистопрудным бульваром, в клубном жилом комплексе.
Пространство поделено на функциональные зоны: мастер-спальня с лоджией, детская с игровой и санузлами, кабинет, гардеробная и гостиная на верхнем уровне. Особенность — терраса 32,1 кв. м и зимний сад с панорамным видом на центр Москвы.
1,7 млрд руб. — квартира с историческими каминами и видом на Кремль
Самый дорогой объект в подборке — 6-комнатная резиденция площадью 280 кв. м с дизайнерским ремонтом за 1,7 млрд руб.
В интерьере использованы декоративная штукатурка, мрамор и гранит. В квартире — две спальни, мастер-спальня с ванной, кабинет, кухня, кладовая, гардеробные, светлая гостиная.
Из окон открывается вид на Кремль, Храм Христа Спасителя и центр города. В квартире сохранены исторические камины, есть вся необходимая мебель и техника.