На вторичном рынке Москвы продаются квартиры стоимостью от 854 млн до 1,7 млрд руб. «Авито Недвижимость» составила для «Инка» подборку самых дорогих объектов на июль 2025 года, выставленных на продажу.

Эти и дальнейшие фотографии предоставлены внешней пресс-службой «Авито Недвижимости»

Самое «дешевое», за 885 млн руб. жилье — квартира с автономной зоной для персонала

На Брюсовом переулке за 885 млн руб. продается 7-комнатная квартира площадью 457,5 кв. м. Подходит для большой семьи: есть просторная гостиная со столовой, кабинет-бильярдная, мастер-спальня, три дополнительные спальни и две ванные комнаты.



Отдельно обустроена автономная зона для персонала — с двумя спальнями, кухней, постирочной и санузлом. Дом оснащен закрытой инфраструктурой: бассейн, баня, спортзал, подземный паркинг и охраняемая территория. Из окон — вид на Москва-Сити и исторический центр.

1 млрд руб. — трехуровневый пентхаус с зимним садом

Следующий лот — 5-комнатный пентхаус площадью 363,1 кв. м за 1 млрд руб. Квартира расположена рядом с Чистопрудным бульваром, в клубном жилом комплексе.

Пространство поделено на функциональные зоны: мастер-спальня с лоджией, детская с игровой и санузлами, кабинет, гардеробная и гостиная на верхнем уровне. Особенность — терраса 32,1 кв. м и зимний сад с панорамным видом на центр Москвы.

1,7 млрд руб. — квартира с историческими каминами и видом на Кремль

Самый дорогой объект в подборке — 6-комнатная резиденция площадью 280 кв. м с дизайнерским ремонтом за 1,7 млрд руб.

В интерьере использованы декоративная штукатурка, мрамор и гранит. В квартире — две спальни, мастер-спальня с ванной, кабинет, кухня, кладовая, гардеробные, светлая гостиная.

Из окон открывается вид на Кремль, Храм Христа Спасителя и центр города. В квартире сохранены исторические камины, есть вся необходимая мебель и техника.