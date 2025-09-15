Американская компания PepsiCo, покинувшая российский рынок, направила в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков — логотипа Mirinda и русского написания бренда, сообщает ТАСС.

Nikhil, Unsplash

Согласно данным Роспатента, заявки были поданы 11 сентября 2025 года из США. Оба товарных знака относятся к 32-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему газированную воду, безалкогольные напитки, лимонады, изотонические напитки, смузи и сиропы.

В марте 2022 года компания PepsiCo приостановила продажу напитков, инвестиции и рекламную деятельность на территории России.

Кроме PepsiCo, среди иностранных брендов южнокорейский концерн Hyundai, покинувший российский рынок в 2022 году, также подал заявку на регистрацию нового товарного знака, не относящегося к автомобилям.