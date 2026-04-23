PepsiCo заключила многолетнее соглашение с Google Cloud и объявила о новом этапе цифровой трансформации. Компания планирует ускорить принятие решений в глобальном бизнесе за счет внедрения платформы Google Gemini Enterprise — набора ИИ-инструментов для работы с данными.

PepsiCo работает более чем в 200 странах и намерена использовать искусственный интеллект в производстве, логистике и продажах. В компании считают, что традиционные модели планирования все хуже справляются с быстро меняющимся спросом.

Директор по стратегии и трансформации PepsiCo Афина Каниура заявила, что менеджмент пересматривает подход к выводу продуктов на рынок и к принятию решений «в масштабах всей компании». По ее словам, ИИ открывает доступ к симуляциям и сценарному моделированию, которые раньше были недоступны.

PepsiCo при этом сохранит мультиоблачную стратегию. Компания продолжит использовать существующие системы, дополняя их сервисами Google Cloud. Часть инфраструктуры перенесут в глобальную сеть Google для повышения гибкости цепочек поставок и коммерческих операций.

Стороны выделили три направления сотрудничества: развитие глобальной аналитики и решений в реальном времени, оптимизацию цепочки создания стоимости — от долгосрочного планирования до работы в магазинах, а также повышение производительности за счет ИИ-агентов, способных сократить ручной труд.

Гендиректор Google Cloud Томас Куриан назвал соглашение частью общего тренда, при котором корпорации переходят от анализа данных к внедрению ИИ в операционные процессы. По его словам, PepsiCo расширяет сотрудничество с Google прежде всего в управлении цепочками поставок.

Выручка PepsiCo в 2024 году составила около $92 млрд. В портфель компании входят Lay’s, Gatorade и Pepsi-Cola. По данным PepsiCo, ее продукцию покупают более 1 млрд раз в день, поэтому даже небольшие улучшения в прогнозировании и логистике могут заметно повлиять на бизнес.

Сроки получения эффекта от проекта компания не раскрывает. PepsiCo рассчитывает, что более тесная интеграция с Google Cloud ускорит внедрение корпоративного искусственного интеллекта в ежедневные процессы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.