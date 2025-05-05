Компания Duolingo, владеющая одноименным приложением для изучения языков, заявила о планах заменить подрядчиков (переводчиков, райтеров и т. д.) искусственным интеллектом (ИИ), пишет TechCrunch. Этот шаг вызвал опасения о растущем «кризисе рабочих мест», особенно для молодых специалистов.

По данным журналиста Брайана Мерчанта, такая политика Duolingo не нова: в конце 2023 года компания сократила около 10% переводчиков, а в октябре 2024 года последовали увольнения райтеров, чьи функции передали ИИ. Эти шаги вызвали опасения о растущем кризисе рабочих мест, особенно для молодых специалистов.

«Кризис рабочих мест» — это «серия управленческих решений, направленных на снижение затрат на рабочую силу и усиление контроля», отметил журналист и указал на сокращения в творческих индустриях, падение доходов фрилансеров и нежелание корпораций нанимать людей.

Компании заменяют начальные позиции в белых воротничках ИИ или перенаправляют бюджеты на технологии, сокращая найм. Это уже спровоцировало высокий уровень безработицы среди недавних выпускников американских колледжей.

Мерчант также сравнил ситуацию с массовыми увольнениями госслужащих под лозунгом «ИИ-стратегии», но подчеркивает, что это не апокалипсис, а прагматичная экономия.

Ранее авторы доклада Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест в 2025 году» сообщили, что 41% работодателей планируют сократить штат в связи с внедрением ИИ