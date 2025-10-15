Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что избыточные ограничения в ChatGPT были введены из-за опасений по поводу влияния искусственного интеллекта на психическое здоровье пользователей. Однако теперь компания пересмотрит эти меры и разрешит больше типов контента, включая эротический.

Freepik

По словам Альтмана, политика строгой модерации помогла минимизировать риски на раннем этапе развития ChatGPT, однако сделала сервис «менее полезным» для значительной части аудитории. Основатель OpenAI добавил, что в этом декабре компания планирует закрепить политику «относитесь к взрослым пользователям как к взрослым».

«Мы сделали ChatGPT довольно ограниченным, чтобы убедиться, что мы внимательно относимся к проблемам с психическим здоровьем. Мы понимаем, что из-за этого он стал менее полезным/приятным для многих пользователей, у которых нет проблем с психическим здоровьем, но, учитывая серьезность проблемы, мы хотели сделать все правильно», — заявил Альтман.

В декабре 2025 года OpenAI планирует внедрить систему верификации возраста, которая позволит пользователям подтверждать личность и получать доступ к расширенному функционалу модели, включая возможность работы с эротическим контентом.

Альтман подчеркнул, что компания продолжит уделять внимание защите несовершеннолетних и сохранит строгие фильтры для неподтвержденных аккаунтов.

Ранее OpenAI подвергалась критике за чрезмерно жесткие алгоритмы модерации, которые блокировали даже нейтральные темы, не связанные с нарушением этических норм. Новый подход отражает смену приоритетов компании — переход от модели «тотального контроля» к концепции «ответственной свободы», где поведение ИИ регулируется через верификацию и прозрачные механизмы доступа.

При этом любой шаг такого крупного игрока, как OpenAI, может стать поворотным для всей индустрии генеративного ИИ. Разработчики все чаще сталкиваются с дилеммой безопасности и реалистичности взаимодействия с пользователем. Разрешение контента «для взрослых» в управляемом формате может стать новым стандартом регулирования, если удастся обеспечить технологические и юридические гарантии защиты несовершеннолетних.

Изменения в политике OpenAI могут подтолкнуть и другие компании — включая Google, Anthropic и Mistral — к либерализации фильтров контента, особенно на фоне растущей конкуренции и стремления сделать модели более естественными и контекстно гибкими.