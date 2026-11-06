Крупные перевозчики предложили лишать заказчиков права учитывать транспортные расходы при расчете налога на прибыль, если подрядчик не соблюдает требования электронного документооборота (ЭДО). При этом заказчиков хотят защитить от последствий технических сбоев. ФНС считает, что оформление документов на бумаге само по себе не может быть основанием для отказа в вычете.

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Ассоциация «АвтоГрузЭкс» предложила внести соответствующие изменения в ст. 270 Налогового кодекса. В письме от 26 октября глава ассоциации и совладелец ПЭК Вадим Филатов попросил вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова связать признание расходов с наличием у перевозчика записи в реестре экспедиторов и электронных перевозочных документов (ЭПД). В Минфине подтвердили, что рассматривают обращение. Новые правила предлагается ввести с 1 января 2028 года.

С марта 2026 года экспедиторы обязаны регистрироваться в государственном реестре, а с сентября — передавать транспортные накладные и экспедиторские документы в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). До 1 марта 2027 года бумажное оформление остается разрешенным.

«АвтоГрузЭкс» предлагает не лишать заказчика вычета, если он проверил сведения о подрядчике через официальный сервис и сохранил подтверждение. Исключения также должны действовать при сбоях ГИС ЭПД и операторов ЭДО или отсутствии подписи другого участника перевозки. Если нарушение выявлено, отказ в признании расходов предлагается ограничить конкретной услугой, а не распространять на весь договор.

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ФНС придерживается более мягкой позиции. В письме заместителя главы службы Дмитрия Сатина от 3 ноября, согласованном с Минфином, указано, что бумажные перевозочные документы сами по себе не являются основанием для отказа в признании расходов по налогу на прибыль и вычете НДС. Затраты можно учитывать, если они обоснованы, документально подтверждены и связаны с получением дохода. В ФНС подтвердили подлинность письма.

Перевозчики считают, что заказчики не должны отвечать за технические сбои и неготовность контрагентов к ЭДО. По словам директора по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуарда Миронова, проблемы с обменом данными и подписанием документов сохраняются. Замгендиректора «Траско» Александр Шилинчук добавляет, что перевозчики не могут заставить клиентов принимать условия об ответственности за отказ от ЭДО, поскольку рискуют потерять заказы.

При этом участники рынка опасаются, что новые требования усложнят работу добросовестных компаний. Президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская отмечает, что доказать сбой у оператора или отсутствие интернета у водителя будет трудно. Учредитель VIG Trans Игорь Ребельский считает ужесточение преждевременным: по его словам, компании и сейчас конкурируют с перевозчиками, нарушающими законодательство, без дополнительных ограничений для заказчиков. Сооснователь SIGMA Татьяна Патужная полагает, что налоговый учет должен зависеть от реальности хозяйственной операции, а не от работы цифровых систем.

Объем транспортных услуг в России за январь—сентябрь 2026 года составил 3 трлн руб., по данным Росстата. Источник «Коммерсанта» на экспедиторском рынке опасается, что налоговые инспекции могут снимать расходы из-за отсутствия электронной накладной в ГИС ЭПД. Чтобы избежать таких претензий, Минфину и ФНС следует совместно разъяснить порядок подтверждения расходов бумажными документами при сбоях и отказах контрагентов, считает собеседник издания.

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