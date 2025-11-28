Новости

«Период охлаждения»: сделки с недвижимостью в России могут стать менее опасными

В Госдуме активно обсуждаются меры по защите граждан от мошенничества при сделках с недвижимостью. Ключевой инициативой стало предложение о введении недельного «периода охлаждения» для всех операций с жильем, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

Согласно проекту, регистрация перехода права собственности будет происходить только через неделю после подписания договора, а расчеты между сторонами будут разрешены исключительно в безналичной форме после официального перехода прав.

Эта мера в перспективе может защитить распространившегося мошенничества, когда продавцы, получив денежные средства, отказываются от передачи жилья, ссылаясь на давление злоумышленников.

Параллельно с этим юридическое сообщество разработало альтернативные механизмы защиты, пишет «Коммерсант». Партнер бюро «Стратегия» Сергей Рамазанов направил в Госдуму предложение о создании системы компенсаций для граждан, потерявших и деньги, и жилье из-за мошенников. Предлагаемый механизм аналогичен работе Агентства по страхованию вкладов и Федерального фонда защиты прав дольщиков.

Однако эксперты отмечают серьезные препятствия для внедрения такой системы. Артур Аванесян из юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» указывает на отсутствие специального законодательства для защиты обманутых приобретателей. Гендиректор компании «Флип» Евгений Шавнев добавляет, что в условиях дефицита федерального бюджета (2,6% ВВП в 2025 году) реализация этой инициативы маловероятна в ближайшие три года.

Участники рынка предлагают и другие решения проблемы. В их числе выделение «групп риска» (пенсионеры, инвалиды) с обязательным участием органов опеки в сделках; приоритет юридической поддержки над финансовыми компенсациями, а также использование муниципального жилого фонда для временного размещения пострадавших.

По мнению экспертов, введение «периода охлаждения» представляется более реалистичной мерой, способной значительно снизить риски мошенничества при сохранении текущих бюджетных ограничений.

