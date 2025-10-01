Подавляющее большинство россиян предпочитают искать информацию о недвижимости самостоятельно в интернете, а не через агентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса МТС AdTech. Услуги агентств выбирают лишь 12% жителей России. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Опрос среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет показал, что специализированные порталы остаются главным инструментом — ими пользуются 65% опрошенных. Сайты застройщиков изучают 54% респондентов, форумы недвижимости — 20%, обзорные и рейтинговые площадки — 15%.

Главным стимулом для вложений в недвижимость 62% россиян называют ожидание высокого дохода от сдачи в аренду. Для 51% опрошенных важен потенциал роста стоимости объекта, 40% привлекают минимальные затраты на содержание. Защищенность прав собственности имеет значение только для 27% респондентов.

Покупатели хотят видеть в продвижении объектов месседжи о безопасности и стабильности — так ответили 56% участников. Визуализацию новой жизни считают важной 19%, простоту и легкость — 12%. Статусность как главный акцент интересует всего 6% опрошенных.

Согласно данным МТС AdTech, чаще всего рекламу недвижимости замечают на сайтах — 46%, в социальных сетях — 32%, на билбордах — 28%. Реклама в приложениях и Telegram привлекает внимание 21% и 18% соответственно.

Директор департамента продаж рекламных продуктов и технологий МТС AdTech Татьяне Ковалевской отметила изменения в медиапредпочтениях. Заметность рекламы на сайтах выросла с 36% в марте до 46% в сентябре, тогда как популярность наружной рекламы снизилась с 44% до 28%, социальных сетей — с 42% до 32%, телевидения — с 37% до 24%.

Манипуляции с ценой в рекламном контенте раздражают 32% респондентов, недостоверная информация о преимуществах — 25%.

Неверные проценты по выплатам смущают 15%, провокационный креатив — 10%, изображения, созданные искусственным интеллектом, — 9%. Грамматические ошибки беспокоят лишь 6% опрошенных.