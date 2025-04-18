Исследователи из Японии вырастили в лабораторных условиях 11-граммовый кусок курицы и заявили, что продукт может появиться на рынке через пять-десять лет. Они использовали устройство, которое закачивало питательные вещества и кислород по волокнам для питания клеток.

Изображение: Shoji Takeuchi

Ученые использовали мышечные клетки курицы, которые размещались в гелевом растворе. Кислород и питательные вещества к ним доставлялись посредством полых волокон. Это достижение позволило ученым выращивать куски мяса длиной до 2 см и толщиной до 1 см.

По мнению исследований, полый волоконный биореактор прокладывает путь для выращивания в лабораторных условиях целых кусков курицы, говядины, свинины и рыбы. Эта же технология имеет потенциал для производства функциональных органов.

Главным препятствием для выращивания мяса в лабораторных условиях является сложность доставки достаточного количества питательных веществ и кислорода к мышечным клеткам в толстых слоях ткани. Без них клетки отмирают. Поэтому многие проекты сосредоточены на выращивании маленьких кусочков мяса, похожих на фарш.

Чтобы решить проблему размера, профессор Сёдзи Такеучи из Токийского университета построил биореактор, который удерживает живые клетки в геле и питает их кислородом и питательными веществами через тонкие полупроницаемые волокна, проходящие через материал.

По словам Такеучи, выращивание мяса в крупных и более структурированных кусках поможет исследователям воспроизвести текстуру и внешний вид таких частей мяса, как куриная грудка или бедро. Он добавил, что, хотя мелкое или измельченное культивированное мясо производить проще, оно может не полностью передавать волокнистую структуру и вкусовые ощущения, которые потребители привыкли получать.

Пока полые волокна искусственной системы кровообращения требуется удалять вручную после того, как мясо вырастет. Но ученые намерены заменить их съедобными целлюлозными волокнами, которые можно оставить и использовать для изменения текстуры мяса.

Съедобные волокна могут открыть и другие возможности, считает профессор Дерек Стюарт из Института Джеймса Хаттона в Данди. Мясо можно улучшить, добавив цинк и селен в питательную среду, что поможет укрепить иммунитет пожилых людей, которые будут ими питаться, предположил он. Он также задался вопросом, можно ли пропускать соус масала по трубкам, чтобы создать версию курицы тикка-масала в виде наггетсов. «Я бы попробовал», — сказал он.

Такеучи отметил, что будущие версии биореактора могут нуждаться в искусственной крови, которая переносит больше кислорода к клеткам, чтобы обеспечить рост более крупных кусков мяса. Он считает, что при достаточном финансировании продукты, основанные на этом подходе, могут быть доступны широкому потребителю уже через пять-десять лет.

«Сначала это, скорее всего, будет дороже, чем обычная курятина, в основном из-за материальных и производственных затрат, — сказал он. — Однако мы активно разрабатываем пищевые масштабируемые системы, и в случае успеха мы ожидаем, что со временем стоимость существенно снизится».

Читайте также Ученые создали новый растительный сыр: он намного полезнее молочного

В Великобритании ранее создали искусственно выращенное лакомство для собак. Корм бренда Meatly, изготовленный из куриного мяса, выращенного в лаборатории, можно приобрести в лондонском магазине Pets at Home. Ретейлер утверждает, что это первый в своем роде продукт.