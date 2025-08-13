ИИ-стартап Perplexity сделал неожиданное и дерзкое предложение о покупке интернет-браузера Google Chrome за $34,5 млрд после начала антимонопольных разбирательств против техногиганта, которые могут заставить компанию разделить свой бизнес. Perplexity заявляет, что это решение пойдет на пользу общественности, так как самый популярный в мире браузер будет передан независимому оператору.

Growtika/Unsplash

В своем письме к главе Alphabet Сундару Пичаи (владеет Google) представители Perplexity заявляют, что их целью является обеспечение безопасности пользователей и поддержка открытого интернета. Стартап обещает, что в случае сделки Google останется поисковой системой по умолчанию в Chrome, но у пользователей будет свобода выбора. Также гарантируется поддержка открытой платформы Chromium, на которой работают многие браузеры.

Однако многие отраслевые инвесторы назвали это предложение «трюком» и пиар-ходом. Во-первых, предложенная сумма в $34,5 млрд считается значительно ниже реальной стоимости Chrome, которая, по некоторым оценкам, может быть в десять раз больше. Во-вторых, Google никогда не объявляла о планах по продаже своего браузера, который является ключевым элементом ее экосистемы с более чем 3 млрд пользователей.

Для Perplexity, чья собственная стоимость в июле оценивалась в $18 млрд, это предложение — способ громко заявить о себе в гонке ИИ. Стартап, который недавно запустил собственный ИИ-браузер Comet, активно борется за внимание с такими гигантами, как OpenAI и Google. Ранее компания уже попадала в заголовки с предложением о покупке американской версии TikTok.

Несмотря на малую вероятность сделки, это предложение поднимает важные вопросы о будущем доминирования Google в интернете. На фоне возможного судебного решения о разделении бизнеса Google даже такой маловероятный сценарий, как продажа Chrome, начинает обсуждаться. Заявка Perplexity, пусть и символическая, привлекает внимание к антимонопольным проблемам и будущему веб-браузеров.