ИИ-стартап Perplexity предложил приобрести браузер Chrome, если суд обяжет Google (входит в холдинг Alphabet) продать его в рамках антимонопольного дела, сообщает The Verge. Накануне о готовности приобрести поисковик заявил глава направления ChatGPT в OpenAI Ник Терли.

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По словам гендиректора Perplexity Дмитрия Шевеленко, стартап сможет поддерживать Chrome без ущерба для его качества и не взимая платы за него.

Шевеленко также раскритиковал Google за ее политику на Android, усложняющую установку ИИ-помощника Perplexity в качестве сервиса по умолчанию. По его словам, пользователи сталкиваются с «лабиринтом» настроек, а активация требует нажатия кнопки, в отличие от голосовой команды «Привет, Google».

Глава стартапа посетовал на эксклюзивные контракты Google с производителями смартфонов. По его словам, переговоры с этими компаниями проваливались из-за риска потерять доход при несоблюдении условий соглашений. Однако такие обсуждения стали возможны именно из-за того, что Google «находится под давлением».

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Шевеленко выразил обеспокоенность возможной продажей Chrome компании вроде OpenAI, которая могла бы закрыть открытый код Chromium, на котором основаны многие другие веб-браузеры.

«Есть корыстный стимул быть здесь сегодня и кричать о том, какой Google плохой, и я думаю, что мы хотим быть благоразумными», — добавил глава Perplexity. Компания, продолжил он, создает хорошие продукты, которые другие могут совершенствовать, и «мы бы не хотели, чтобы решение лишило Google возможности продолжать это делать».

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21 апреля начались трехнедельные слушания в Вашингтоне по определению мер устранения монополии Google на рынке онлайн-поиска, признанной незаконной в августе 2024 года.

Тогда судья Амит Мехта постановил, что Google тратила миллиарды долларов — включая $20 млрд ежегодно Apple за статус поисковика по умолчанию в Safari — на эксклюзивные соглашения, которые ограничивали конкуренцию на рынке.

Минюст США требует продажи браузера Chrome и прекращения практики эксклюзивных соглашений, а Google настаивает на минимальных изменениях в политике. Ведомство также рассматривает выделение Android в отдельную компанию, если конкуренция не восстановится.