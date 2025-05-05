Эксперты рынка недвижимости предостерегают предпринимателей от открытия в 2025 году пекарен, кондитерских и точек фастфуда в жилых комплексах. По мнению консультантов, эти форматы бизнеса сталкиваются с наибольшими рисками и сложностями.

Специалисты объясняют нецелесообразность открытия заведений фастфуда, особенно специализирующихся на шаурме и блюдах на гриле, несколькими факторами. Среди ключевых проблем отмечают снижение доверия потребителей из-за случаев отравлений и повышенное внимание контролирующих органов.

Ситуацию усугубляет ужесточение миграционного законодательства, осложнившее найм иностранных работников, традиционно занятых в этом сегменте. Кроме того, рынок фастфуда в жилых комплексах достиг точки насыщения, тогда как у автомагистралей такие точки остаются перспективными.

Бесперспективные

Пекарни с посадочными местами и кондитерские также относятся к рискованным инвестициям. Высокая арендная плата в Москве в сочетании со средним чеком около 150 руб. не позволяет выйти на прибыль при растущей стоимости сырья.

Дополнительные расходы связаны с требованиями к оборудованию, включая системы вентиляции, вытяжки и жироулавливатели. Кондитерские сталкиваются с сезонностью спроса и переходом потребителей в онлайн-сегмент.

Кофейни сохраняют популярность, но их рентабельность снижается из-за высокой конкуренции. Эксперты считают оптимальным наличие не более двух кофеен в одном жилом комплексе.

Специалисты также скептически оценивают перспективы ювелирных магазинов, часовых бутиков и нишевых торговых точек, предлагающих эко-продукты или блюда локальных кухонь. Эти форматы требуют значительных затрат на продвижение и не обеспечивают стабильного трафика.

Среди бесперспективных направлений называют традиционные сервисные услуги, такие как ателье, химчистки и ремонтные мастерские, если они не интегрированы в агрегаторы услуг. Коворкинги и офисы без развитой инфраструктуры также не рекомендуются к открытию.

Перспективные

Наиболее перспективными на 2025 год эксперты считают автоматизированные пункты выдачи заказов гибридного формата с минимальным персоналом. Также востребованными останутся компактные салоны красоты с двумя-тремя мастерами и оздоровительные сервисы, включая экспресс-маникюр, массаж и капельницы.

Особый интерес представляют студии мягкого фитнеса, сочетающие различные оздоровительные практики, и мини-склады для жителей комплексов без кладовых помещений.

Трендом становится развитие гибридных форматов, объединяющих несколько функций. Это соответствует новым потребительским привычкам, включая стремление к здоровому образу жизни, приватности и доступности услуг в шаговой доступности.