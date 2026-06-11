Российский разработчик скоростных электросудов FLYMAR создал систему компьютерного зрения для маломерных судов длиной до 20 метров. По данным компании, она распознает препятствия на воде на расстоянии до 300 метров и реагирует на ситуацию в 10 раз быстрее человека. FLYMAR планирует устанавливать систему на собственные суда, а также вывести ее на рынок как отдельное решение. Подробности — в распоряжении «Инка».

FLYMAR

Сенсорный блок системы включает лидар (LiDAR), высокочувствительные камеры, в том числе тепловизионные, а также инерциально-навигационный модуль с гироскопом, акселерометром и цифровым компасом. Для работы в условиях ограниченной видимости разработчик предусмотрел возможность интеграции радара.

Все компоненты собраны в единый водонепроницаемый модуль, рассчитанный на эксплуатацию в морской среде. Дальность обзора до 300 метров, по оценке FLYMAR, дает судну запас времени для принятия решений на полной рабочей скорости. Для маломерных судов такой диапазон соответствует практическому ориентиру безопасного маневрирования — примерно 15 длинам корпуса до полной остановки.

Данные со всех сенсоров обрабатывает вычислитель FLYMAR Object Recognition Unit с предустановленными нейросетями компании. Устройство рассчитано на работу в водной среде и устойчиво к влаге, вибрации и перепадам температур. Система может выдавать рекомендации для маневра, уклонения, остановки или корректировки маршрута, а также помогать при прохождении узких каналов, маневрировании в маринах и швартовке.

«Наша система компьютерного зрения разработана специально для скоростных судов, ее важнейшее преимущество — в скорости реакции. Фактически мы перенесли жесткие автомобильные стандарты на воду. На судах FLYMAR мы внедряем функцию автоматизированной экстренной остановки и маневрирования при выявлении особой опасности», — сообщил технический директор компании Андрей Алексеев.

Вычислитель поддерживает вывод данных на дополнительный экран и интеграцию с картографическими навигационными системами, уже установленными на борту. Также предусмотрена передача информации другим судам или в центры принятия решений. Система может работать как автономно, так и в составе более широкой инфраструктуры управления водным транспортом.

Первичные данные для обучения нейросетей FLYMAR собрала в навигационный сезон 2025 года в Санкт-Петербурге. В новом сезоне компания намерена расширить выборку за счет работы в более сложных условиях — ночью, в тумане, под дождем и при стесненной навигационной обстановке.



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