Разработчик платформы бизнес-аналитики Visiology (АО «Визиолоджи») стал первой в России компанией в сегменте BI, которая проводит инвестиционный раунд с открытым предложением доли внешним инвесторам. Общая сумма размещения составит 200 млн руб., инвесторам предложат 12,5% капитала при общей постинвестиционной оценке бизнеса в 1,6 млрд руб. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Заявки на участие можно будет подать с четверга, 24 июля, через инвестиционную платформу «Поток». Минимальный порог входа — 25,2 тыс. руб., что эквивалентно 180 акциям по 140 руб. за штуку. Организатором размещения выступает компания BITL, специализирующаяся на привлечении капитала в технологические компании.

Visiology на отечественном рынке BI предлагает альтернативу зарубежным продуктам Microsoft, SAP, Tableau и другим. Платформа уже внедрена в более чем 500 организациях, включая «Газпром», «Роснефть», Минздрав и Федеральное казначейство. Компания занимает порядка 25% рынка лицензий в российском BI-сегменте. В 2024 году выручка Visiology составила 464 млн руб., а к 2029 году в компании рассчитывают на рост до 2,39 млрд руб.

Как рассказали «Инку» в компании, деньги, привлеченные в рамках раунда, направят на доработку продукта (в том числе — на «мягкую миграцию» с Power BI), усиление коммерческой команды, запуск продвижения на зарубежных рынках и развитие сервисов по сопровождению клиентов.

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По словам гендиректора Visiology Алексея Никитина, бизнес-аналитика переживает трансформацию под влиянием искусственного интеллекта и автоматизации. Компания намерена ускориться и выйти на международный рынок, не теряя позиций в России. Все ключевые команды уже сформированы, поэтому эффект от инвестиций должен проявиться быстро.

Организаторы раунда называют сделку уникальной: «Это прибыльный бизнес с прозрачной моделью и 40% ежегодным ростом», — отмечает управляющий партнер BITL Павел Буров. По расчетам компании, вложения могут окупиться в семикратном объеме к 2029 году. Инвестплатформа «Поток» ожидает высокий спрос со стороны частных инвесторов, заинтересованных в масштабируемых ИТ-проектах с потенциалом IPO.