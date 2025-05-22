Компания ARS Smart Robotics, разрабатывающая инновационные системы кубического хранения SmartCube, объявила о закрытии первого инвестиционного раунда перед запланированным выходом на IPO. В ходе размещения, продолжавшегося с 17 февраля по 20 мая 2024 года, компания привлекла 248,7 млн руб., превысив запланированный объем инвестиций. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: arobosys.ru

Финансирование было организовано инвестиционной компанией BITL при поддержке сервиса «Газпромбанк Инвестиции» через платформу Rounds. В рамках раунда 167 частных инвесторов приобрели пакет акций, составляющий 17% капитала компании. Средний размер инвестиций составил 1,24 млн руб., при этом максимальное вложение достигло 20 млн руб. Оценка бизнеса после привлечения средств составила 1,456 млрд руб.

По словам основателя и генерального директора ARS Smart Robotics Льва Киселевского, привлеченные средства будут направлены на развитие производства системы SmartCube, расширение сервисной поддержки клиентов и укрепление рыночных позиций компании. В течение трех месяцев проведения раунда стартап добился значительного прогресса, включая внедрение системы для ключевого клиента Х5 Group, получение новых заказов и подготовку обновленной версии своего продукта.

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Эксперты отмечают, что успешное завершение раунда обусловлено благоприятной рыночной конъюнктурой. Руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин подчеркивает растущий спрос на решения в области складской автоматизации на фоне дефицита кадров в логистике и развития электронной коммерции.

Павел Буров, управляющий партнер компании BITL, которая организовала раунд финансирования ARS Smart Robotics, обращает внимание на формирующийся российский рынок предбиржевых инвестиций, который, по его мнению, предлагает уникальные возможности для долгосрочных инвесторов.

ARS Smart Robotics планирует выход на IPO в пятилетней перспективе. Компания позиционирует себя как лидера в области кубических систем хранения в России и намерена укрепить свои позиции за счет расширения клиентской базы и установления стратегических партнерств. Учитывая текущие рыночные тенденции, эксперты прогнозируют компании значительный потенциал роста.