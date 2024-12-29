Первый из пяти заводов по энергоутилизации отходов, построенный в городском округе Воскресенск группой компаний «РТ-инвест» (входит в «Ростех»), введен в эксплуатацию, сообщила госкорпорация. На полную проектную мощность предприятие выйдет в первом квартале 2025 года.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что внедренные передовые технологии утилизации отходов в комплексе с сортировкой и вторичной переработкой должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Взамен экономика получит новые переработанные материалы и электроэнергию.

В «Ростехе» сообщили, что завод сможет перерабатывать 700 тыс. тонн бытовых отходов в год и будет производить 520 млн кВт-ч «зеленой» энергии ежегодно. Отходы на предприятие будут поступать после промышленной сортировки и отбора полезных фракций.

Трехступенчатая система очистки обеспечивает соответствие завода самым высоким экологическим стандартам, подчеркнули в госкорпорации. Генерирующее оборудование предприятия успешно синхронизовано с единой энергетической системой. Готовность объекта к промышленной эксплуатации подтверждена соответствующими заключениями и разрешениями.

Чемезов сообщил, что проект практически полностью реализован на средства частных инвесторов и привлеченное банковское финансирование.

На данный момент идет строительство трех заводов энергетической утилизации отходов в Московской области и еще одного в Татарстане. Общая мощность всех предприятий составит около 3,3 млн тонн отходов в год. Заводы смогут произвести вместе 2,2 млн МВт-ч «зеленой» энергии.

Ранее были выявлены регионы с дефицитом контейнеров для твердых коммунальных отходов. Данные были получены в результате еженедельного мониторинга регионов по обеспеченности местами накопления ТКО, контейнерами, бункерами. Итоги РЭО представили на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.