Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями. Об этом рассказала «РИА Новости» продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина. Она также посоветовала, чего следует избегать.

«Каждый переживает адаптацию по-своему: кто-то заряжен энергией и готов действовать, а кто-то сталкивается с непривычным чувством усталости и рассеянности. Здесь важно осознать — это нормально. Не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня. Постепенное вхождение в ритм, пусть и с минимальными усилиями, окажется куда эффективнее», — говорит эксперт.

Оборина отметила, что в процессе важен полноценный отдых. Она советует ограничить основные возбудители нервной системы — крепкий чай и кофе, громкую музыку, споры с коллегами. По ее словам, в возбужденном состоянии днем труднее сосредоточиться, а вечером — уснуть.

Эксперт рекомендует руководителям сразу после праздников собрать неформальную планерку, где сотрудники смогут поделиться впечатлениями о новогодних праздниках. Такая встреча даст выход эмоциям и послужит хорошим стартом для работы.

Оборина также рассказала, что в первые дни можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами — после праздников небольшие задачи даются легче, чем глобальные планы. По ее словам, ключевым шагом в возвращении к рабочему ритму является правильное распределение приоритетов.

Кроме этого, эксперт советует не забывать заботиться о себе: например начинать утро с полезной овсянки и пить воду в течение дня. Здоровое питание снизит нагрузку на организм, поможет улучшить сон и вернуть бодрость.

«Наш организм еще не успел перестроиться после праздничных ритмов, поэтому стоит избегать резких перемен. Легкие, но питательные блюда, вечерняя прогулка, пара страниц хорошей книги перед сном — все это помогает снизить внутреннее напряжение. Главное — помнить: возвращение в рабочий ритм — это не гонка, а процесс, где важны внимание к себе и готовность слушать свои потребности», — заключила Оборина.

Праздники — это веселье, но их планирование может привести к истощению и выгоранию. Эксперт по психическому здоровью на рабочем месте и основатель компании Recalibrate Глория Чан Пакер ранее поделилась тремя советами, которые помогут выжить до, во время и после праздников.