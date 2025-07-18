В конце июля Преображенский суд Москвы рассмотрит апелляцию по делу об увольнении сотрудницы из-за внедрения искусственного интеллекта. Это один из первых в России случаев, когда суд встал на сторону работника в споре с компанией, заменившей его функции алгоритмами. Однако юристы подчеркивают, что решение основано не на запрете технологий, а на нарушении процедуры увольнения.

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Менеджер ООО «Алиса» была уволена после того, как компания внедрила ИИ-решения в рамках программы оптимизации «Бережливое производство». Работодатель предложил ей перейти на неполный рабочий день с резким сокращением зарплаты, а после отказа расторг трудовой договор.

В феврале 2025 года суд признал увольнение незаконным, указав, что работодатель должен был оформлять его как сокращение штата с выплатой компенсаций, а не как отказ сотрудницы от новых условий. Компанию обязали восстановить работницу, выплатить зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда. «Алиса» подала апелляцию, решение пока не принято.

Советник практики трудового права BBNP Людмила Лучкина отмечает, что подобные дела пока редки в России, но их число будет расти. Она привела примеры из международной практики, когда американская компания iTutorGroup была оштрафована на $365 тыс. за использование ИИ, который дискриминировал соискателей старше 55 лет, а итальянский регулятор оштрафовал Deliveroo на 2,5 млн евро за алгоритм, несправедливо понижавший рейтинги курьеров.

Эксперты единодушны: решения основаны не на отрицании технологий, а на защите трудовых прав. Директор компании «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор отметил, что работодатели пытаются избежать выплат при сокращении, маскируя его под «изменение условий труда». Однако суд в деле «Алисы» указал, что одновременное внедрение ИИ и сокращение штата свидетельствует о недобросовестности.

Петр Мацкевич, советник Orchards, добавил, что даже незначительные процессуальные ошибки, такие как несоблюдение норм Трудового кодекса о приоритетном сохранении рабочих мест для определенных категорий сотрудников, приводят к восстановлению уволенных.

Таким образом, сейчас суды тщательно проверяют законность увольнений, связанных с ИИ, но не блокируют автоматизацию. Работодателям советуют четко соблюдать процедуры, а сотрудникам — фиксировать нарушения. Прецеденты только формируются, и итоги апелляции по делу «Алисы» могут стать ориентиром для будущих споров.