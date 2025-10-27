Качество первого контакта с рекрутером — звонка или сообщения — определяет дальнейшую заинтересованность кандидата в вакансии, показало исследование сервиса «Авито Работа». Компания опросила более 7 тыс. работающих россиян и выяснилось, что такое мнение разделяют 65% опрошенных. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Телефонный звонок остается наиболее популярным способом первичной коммуникации — его предпочитают 45% респондентов. На втором месте сообщения в мессенджерах (35%), далее электронная почта (26%) и чаты на сервисах поиска работы (16%).

Выявлены существенные различия по полу и возрасту. Женщины чаще выбирают мессенджеры (37% против 33% у мужчин), мужчины — звонок через платформу (12% против 9%). Молодежь 18–24 лет охотнее начинает диалог через мессенджеры (51%), чем по телефону (30%). Кандидаты 55–64 лет и старше 65 лет предпочитают email (34% и 35% соответственно).

Оптимальное время для контакта — утро с 9 до 12 часов, так считают 42% участников опроса. Обеденные часы (12–14) выбирают 25%, послеобеденные (14–17) — 23%. Зумеры чаще готовы общаться в обед (39%) или после (32%), миллениалы 35–44 лет и поколение X предпочитают утро (45% и 46%).

Соискатели ожидают конкретики с первых минут разговора. Почти половина (49%) в первую очередь хотят узнать размер зарплаты с учетом бонусов, 44% интересует график работы, 30% — обязанности и зона ответственности. Каждый пятый (20%) считает важной систему выплат: оклад, премии или процент от продаж. Для 17% критична локация, для 16% — конкретные задачи на старте, для 15% — наличие соцпакета.

При этом 42% кандидатов называют ключевым фактором скорость получения информации о вакансии, 40% ценят прозрачность условий, 37% — четкость ответов, 29% — доброжелательный тон рекрутера. Для 14% опрошенных идеальным итогом беседы стало бы сразу получить предложение о работе.

«Работодателям и рекрутерам стоит пересмотреть подход к первичной коммуникации: для кандидатов от 25 лет оптимален телефонный звонок в утреннее время с 9 до 12 часов, для молодежи от 18 до 25 лет — сообщение в мессенджерах в обеденное или послеобеденное время. Важно при первом соприкосновении сразу обозначать зарплатную вилку и частоту выплат — особенно на массовых позициях, — график, обязанности, этапы трудоустройства и сроки выхода на работу», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».