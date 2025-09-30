Абсолютное большинство (77%) специалистов отказывались от предложений о работе из-за некомпетентного проведения собеседований нанимающими менеджерами. Это следует из исследования компании get experts. При этом в 59% компаний отметили, что у них редко бывали случаи, когда кандидаты отказывались от предложения о работе из-за нанимающего менеджера. Достаточно часто с этой проблемой сталкивались 18% организаций, а 15% заявили об отсутствии таких случаев. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Согласно опросу 1008 респондентов из различных сфер, среди которых 67% — профессионалы и 33% — руководители и сотрудники HR-подразделений, только каждый пятый (22%) работодатель считает, что их нанимающие менеджеры отлично подготовлены и проводят собеседования качественно. Больше часть (61%) называют их подготовку удовлетворительной и указывают на необходимость поддержки со стороны HR-специалистов. 14% респондентов признались в случаях, когда кандидаты после таких интервью сомневались, стоит ли им идти в эту компанию.

Более половины работодателей — 52% — не учили менеджеров методам интервью и оценки кандидатов, хотя 27% планируют это сделать. В 48% компаний такое обучение уже организовано. Подавляющее большинство — 87% — видят роль нанимающих руководителей ключевой в найме.

Специалисты почти единогласно — 99% — подчеркивают важность общения с будущим руководителем на собеседовании. Главными качествами менеджера они называют умение четко формулировать задачи (83%), профессионализм (81%), открытость (73%), умение слушать (52%) и эмоциональную вовлеченность (34%).

88% профессионалов сталкивались с некомпетентным проведением интервью, и 78% из них отказались от офферов.

Влияние менеджера на выбор компании высоко оценивают 86% специалистов. Так, 47% предпочтут работодателя с понравившимся руководителем даже без финансовых преимуществ. 39% респондентов готовы сделать свой выбор в пользу компании, где впечатление от руководителя было скорее нейтральным, но при условии наличия от данной компании предложения на 20% выше и более. Лишь 14% респондентов склонны принимать предложение исключительно на основе финансовых преимуществ.