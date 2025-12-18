Кредиты от маркетплейсов быстро становятся новым мощным инструментом для роста онлайн-бизнеса. Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром «Позиция», подавляющее большинство продавцов — 89% — готовы рассмотреть заем даже у той площадки, на которой они еще никогда не продавали. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Для двух третей предпринимателей решающим фактором станут более выгодные условия, ради которых они без колебаний перейдут на другую платформу.

Пока этот финансовый инструмент только набирает популярность. О его существовании знает примерно половина продавцов (51%), а воспользовались им на практике лишь 7%. При этом каждый шестой (17%) уже планирует оформить такой кредит в ближайшее время.

Основные цели, на которые предприниматели направляют заёмные средства, связаны с развитием бизнеса:

— закупка товара и расширение ассортимента (41%);

— подготовка к пиковому сезону (39%);

— операционные расходы (33%);

— обновление оборудования (24%).

Самый востребованный диапазон сумм — от 300 до 500 тыс. рублей, такой заем брали 40% респондентов. Кредиты свыше полумиллиона руб. оформляются реже.

Процесс получения финансирования не всегда проходит гладко. Более трети предпринимателей столкнулись с ограничениями по сумме или сроку, а также с затянутым согласованием заявки. Однако, несмотря на эти сложности, 70% бизнесменов в итоге остались довольны результатом и отмечают, что кредит помог в развитии их дела.

Эти данные показывают, что доступное финансирование становится для маркетплейсов не просто дополнительной услугой, а серьезным конкурентным преимуществом в борьбе за лучших продавцов.