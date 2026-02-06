Один из старейших модных универмагов Санкт-Петербурга «Дом Мод», расположенный на Каменноостровском проспекте у метро «Петроградская», прекратил свою работу. Историческое торговое пространство, работавшее с 1968 года, официально закрылось в понедельник, 2 февраля. Об этом стало известно из сообщения администрации универмага в социальных сетях.

the blowup/Unsplash

В телефонном разговоре сотрудники подтвердили факт закрытия, но не смогли дать комментариев относительно возможного возобновления проекта в другом месте или в новом формате.

Закрытие универмага произошло спустя всего несколько месяцев после завершения масштабного его преобразования. Процесс реконцепции, начавшийся в 2022 году, был окончательно реализован к осени 2025-го. В обновленном формате «Дом Мод» позиционировал себя как площадку для российских дизайнеров, собрав под своей крышей около 150 брендов, преимущественно из Петербурга.

Среди причин, приведших к закрытию называют общее падение рынка розничной торговли, которое они оценивают более чем в 30%, а также последствия налоговой реформы, осложнившей финансовое положение малого бизнеса. При этом само здание, исторически связанное с брендом «Дом Мод», не останется пустым — в нем уже планируется разместить нового арендатора.

В 2020 году были представлены амбициозные планы по превращению «Дома Мод» в современный фэшн-хаб. Тогда инвестор планировал создать многофункциональное пространство, включающее демонстрационный зал для показов, фуд-холл и коворкинг, взяв за образец московский универмаг «Цветной». Эксперты оценивали потенциальные инвестиции в этот проект в сумму от 500 до 750 млн руб.

В 2022 году универмаг также временно закрывался на реконцепцию, в рамках которой начал активный переход на российских производителей, замещая товары ушедших международных брендов. Ранее в этом же здании закрылся флагманский магазин японского ретейлера Uniqlo.



Историческое открытие универмага «Дом Мод» состоялось 19 марта 1968 года. Магазин быстро превратился в культовое место: его клиентами становились известные артисты, а у входа регулярно выстраивались длинные очереди из обычных горожан, что свидетельствовало о необычайной популярности проекта.

Внутренняя планировка универмага была тщательно продумана. На первом этаже располагались сервисные службы, справочная стойка и кафе. Второй, третий и четвертый этажи были отведены под ателье, торговые залы с готовой одеждой и так называемыми полуфабрикатами — частично сшитыми изделиями, которые можно было индивидуально подогнать по фигуре, а также под выставочные и демонстрационные пространства. Производственные мастерские заняли пятый этаж, а административные офисы разместились на шестом.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.