Последняя пекарня сети «Хлеб насущный», расположенная на Арбате, закрыла свои двери, обратил внимание телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». Теперь в городе не осталось ни одного работающего заведения под этим брендом, который всего несколько лет назад был синонимом уютных воскресных завтраков и считался одним из самых успешных франчайзинговых проектов.

Freepik

Еще в 2006 году «Хлеб насущный» стал для москвичей настоящим открытием, принеся на российский рынок атмосферу бельгийских пекарен Le Pain Quotidien — с длинными дубовыми столами, ароматом только что испеченного хлеба и философией неспешного общения.

На пике популярности сеть насчитывала более 40 точек, но в последние годы столкнулась с чередой финансовых трудностей, сменой владельцев и растущей конкуренцией.

К осени 2025 года из некогда обширной сети в Москве оставалась лишь одна точка, которая и стала последней. Эксперты отмечают, что проект не смог адаптироваться к новым реалиям: сказались и рост арендной платы, и изменение потребительских привычек в сторону более бюджетных форматов, и общее охлаждение рынка.

Это закрытие стало частью более масштабной трансформации московской ресторанной и клубной сцены. Параллельно горожане обсуждают грядущее закрытие другого знакового места — пространства Blanc в квартале CAR7.

Открывшийся в 2019 году, этот проект мгновенно завоевал любовь креативного класса своим минималистичным дизайном и атмосферой «балийского дома» в центре столицы. Причиной ухода стала плановая реконструкция всего квартала, которая уже «переварила» такие культовые площадки, как Gazgolder и «Пропаганду».

Но на фоне этих потерь есть и хорошие новости. На Новом Арбате готовится к открытию легендарный клуб «Метелица».