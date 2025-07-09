Минпромторг России разработал проект постановления правительства о включении пианино в перечень продукции, подпадающей под требования национального режима при государственных закупках. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Wavebreakmedia_micro/Freepik

Инициатива направлена на защиту российских производителей музыкальных инструментов от иностранной конкуренции.

В ведомстве отмечают, что отечественные фабрики уже обеспечивают необходимый уровень качества акустических пианино, а их совокупные производственные мощности превышают текущий объем внутреннего рынка. Однако существующие мощности загружены не полностью, что сдерживает развитие отрасли.

Принятие предложенных мер позволит увеличить загрузку производственных мощностей российских предприятий, стимулировать спрос на отечественную продукцию и создать условия для повышения качества инструментов.

В Минпромторге подчеркивают, что нововведение не затронет деятельность филармоний и консерваторий, поскольку они используют преимущественно рояли.

Инициатива стала продолжением политики национального режима в госзакупках, обновленные правила которого действуют с января этого года. Ранее в перечень уже были включены различные категории товаров, что позволило создать дополнительные преимущества для российских производителей.

Эксперты отмечают, что предложенные изменения помогут сбалансировать интересы отечественных производителей музыкальных инструментов и образовательных учреждений, обеспечивающих обучение детей.

В то же время они не окажут влияния на профессиональные музыкальные организации, продолжающие использовать концертные рояли в своей деятельности.