Росстандарт впервые утвердил отдельный ГОСТ для игрушечного оружия. С 1 января 2027 года документ установит требования к безопасности таких изделий и поможет отделить детские игрушки от продукции другого назначения, которая также может напоминать оружие.

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ГОСТ 35362−2026 «Оружие игрушечное. Общие технические условия» будет распространяться на продукцию для детей младше 14 лет. В нем прописали требования к конструкции, снарядам и защитным наконечникам, пусковым механизмам, световым эффектам, батарейным отсекам и электронным компонентам. Для игрушечного огнестрельного оружия также предусмотрели специальную маркировку, которая должна снизить риск путаницы с настоящим.

При этом под действие ГОСТа не попадут точные копии огнестрельного оружия, пневматические винтовки и пистолеты (за исключением водяных), катапульты, арбалеты, рогатки, дротики с металлическими наконечниками, длинные луки, а также изделия для коллекционеров старше 14 лет. Иными словами, стандарт посвящен именно игрушкам, а не всему, что выглядит как оружие.

Актуальность такого докумета обоснована общественным интересом. Весной депутаты Башкирии предложили ограничить продажу детям игрушечных автоматов и пистолетов, внешне похожих на настоящие, после нескольких инцидентов со стрельбой пластиковыми шариками в школах и общественных местах. Однако новый ГОСТ не вводит никаких запретов — он лишь определяет требования к безопасности продукции.

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Впрочем, рынок подобных игрушек в России сложно назвать крупным промышленным сегментом. Большая часть ассортимента представлена импортной продукцией, прежде всего из Китая, а среди российских производителей преобладают небольшие и средние предприятия, выпускающие пластиковые игрушки, наборы для сюжетно-ролевых игр и товары для детства. Крупные производители игрушек тоже предлагают подобную продукцию, но для них она, как правило, является лишь одной из многочисленных товарных категорий.

Что это значит для бизнеса

Для производителей новый ГОСТ — это прежде всего единые правила игры. Наличие отдельного стандарта упрощает разработку новых изделий, подтверждение их соответствия требованиям безопасности и взаимодействие с торговыми сетями и маркетплейсами.

Для малого и среднего бизнеса, который занимает заметную долю российского производства пластиковых игрушек, это может стать способом снизить неопределенность при выводе новой продукции на рынок. Одновременно документ проводит более четкую границу между игрушками и изделиями, которые уже не могут позиционироваться как детские.

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