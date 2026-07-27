Росстандарт впервые утвердил отдельный ГОСТ для игрушечного оружия. С 1 января 2027 года документ установит требования к безопасности таких изделий и поможет отделить детские игрушки от продукции другого назначения, которая также может напоминать оружие.
ГОСТ 35362−2026 «Оружие игрушечное. Общие технические условия» будет распространяться на продукцию для детей младше 14 лет. В нем прописали требования к конструкции, снарядам и защитным наконечникам, пусковым механизмам, световым эффектам, батарейным отсекам и электронным компонентам. Для игрушечного огнестрельного оружия также предусмотрели специальную маркировку, которая должна снизить риск путаницы с настоящим.
При этом под действие ГОСТа не попадут точные копии огнестрельного оружия, пневматические винтовки и пистолеты (за исключением водяных), катапульты, арбалеты, рогатки, дротики с металлическими наконечниками, длинные луки, а также изделия для коллекционеров старше 14 лет. Иными словами, стандарт посвящен именно игрушкам, а не всему, что выглядит как оружие.
Актуальность такого докумета обоснована общественным интересом. Весной депутаты Башкирии предложили ограничить продажу детям игрушечных автоматов и пистолетов, внешне похожих на настоящие, после нескольких инцидентов со стрельбой пластиковыми шариками в школах и общественных местах. Однако новый ГОСТ не вводит никаких запретов — он лишь определяет требования к безопасности продукции.
Впрочем, рынок подобных игрушек в России сложно назвать крупным промышленным сегментом. Большая часть ассортимента представлена импортной продукцией, прежде всего из Китая, а среди российских производителей преобладают небольшие и средние предприятия, выпускающие пластиковые игрушки, наборы для сюжетно-ролевых игр и товары для детства. Крупные производители игрушек тоже предлагают подобную продукцию, но для них она, как правило, является лишь одной из многочисленных товарных категорий.
Для производителей новый ГОСТ — это прежде всего единые правила игры. Наличие отдельного стандарта упрощает разработку новых изделий, подтверждение их соответствия требованиям безопасности и взаимодействие с торговыми сетями и маркетплейсами.
Для малого и среднего бизнеса, который занимает заметную долю российского производства пластиковых игрушек, это может стать способом снизить неопределенность при выводе новой продукции на рынок. Одновременно документ проводит более четкую границу между игрушками и изделиями, которые уже не могут позиционироваться как детские.
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