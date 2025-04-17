План автомобильного магната Вольфганга Порше по строительству личного автомобильного тоннеля за €10 млн длиной около 0,5 км через альпийские горы к своей вилле XVIII века вызвал недовольство местных жителей Зальцбурга.

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В начале прошлого года 81-летний мужчина получил разрешение от бывшего мэра Зальцбурга на строительство частного подземного гаража. Однако, чтобы организовать к нему подъезд, потребуется прорыть тоннель в горе от действующей муниципальной парковки.

Местные жители выразили недовольство тем, что Порше так быстро получил разрешение от предыдущих муниципальных властей, в то время как проекты общественных тоннелей так и не были реализованы.

Новые местные власти также выражают обеспокоенность этим проектом. «Я думаю, людей поражает то, что частное лицо может вести строительство внутри горы», — отметила депутат Ингеборг Халлер, которая возглавляет оппозицию проекту.

Она также задала вопрос о сумме, которую Порше выплатил муниципалитету за разрешение проложить тоннель через его территорию — €40 тыс. при общей стоимости проекта в €10 млн. Однако независимая оценка, проведенная по запросу Халлер, показала, что Порше даже переплатил, так как разрешение стоит €35,3 тыс.

Ожидается, что в середине мая муниципальный совет Зальцбурга примет решение о том, следует ли изменить план землепользования в пользу тоннеля Порше.

