Снижение цен на нефть и торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, стали самыми серьезными угрозами для рынка недвижимости в Дубае со времен пандемии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

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Рост рынка недвижимости в эмирате за последние четыре года составил 70%, отмечает агентство. Однако он начал замедляться. Так, в 2024-м рост составил 16%, что меньше, чем 20% за предыдущий отчетный год, поскольку покупатели начали отказываться от крупных приобретений.

По словам аналитиков, в Дубае нарастают риски более серьезного замедления темпов роста рынка недвижимости. Региональный экономический спад из-за снижения цен на нефть приведет к сокращению рабочих мест для экспатов (иностранных специалистов), которые способствовали росту рынка недвижимости, считают эксперты.

Кроме того, высокий уровень международных инвестиций в недвижимость в Дубае делает этот сектор уязвимым к глобальным спадам, так как иностранные игроки могут отказаться от вложений из-за высокой неопределенности на внутренних рынках.

Несмотря на то, что Трамп приостановил действие большинства пошлин, о которых он объявил ранее в этом месяце, республиканец ввел 145-процентную ставку в отношении Китая — крупнейшего импортера ближневосточной нефти.

Bloomberg пишет, что состояние рынка недвижимости Дубая долгое время было связано с ценами на нефть. Так, в 2020 году он показал снижение вслед за падением стоимости этого энергоносителя.

В то же время, по мнению некоторых аналитиков, снижение цен на нефть может не оказать такого же влияния, как в предыдущие годы, потому что в эмирате теперь действуют долгосрочные «золотые визы», побуждающие экспатов оставаться в стране даже во время экономического спада.