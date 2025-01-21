Если человек не планирует, кому после смерти достанутся его деньги и вещи, у близких могут уйти месяцы или годы на то, чтобы понять, как разделить имущество. Кроме того, если не позаботиться об этом заранее, активы могут оказаться в руках государства. Эксперты поделились с CNBC двумя стратегиями, позволяющими начать процесс завещания наследства быстро и без лишних хлопот.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, смерть чаще всего приходит неожиданно. Мысли о планировании наследства или о том, куда перейдут активы после смерти, могут заставлять задумываться о сложных юридических процессах и бесконечных горах бумажной работы. Но это не обязательно должно пугать, утверждают специалисты по финансовому планированию.

По словам сертифицированного специалиста по финансовому планированию из компании Mariner Wealth Advisors в Южной Каролине Эштона Лоуренса, никто не просыпается субботним утром с мыслью: «Нужно составить план на случай моей смерти». Но если человек все же будет думать о том, что ему нужно позаботиться о защите активов и благополучии близких, ситуация становится лучше.

Вот два шага,чтобы начать процесс планирования наследства. На них уйдет всего пять минут или даже меньше.

1. Назвать или обновить бенефициаров на своих пенсионных счетах

«Самый простой шаг в планировании наследства — указать желаемых бенефициаров на ваших пенсионных счетах», — говорит Остин Маррс, CFP и старший советник по вопросам благосостояния в TSA Wealth Management в Хьюстоне, штат Техас.

Когда человек открывает пенсионный накопительный счет, например 401(k) (пенсионный план в США — прим.ред.) или индивидуальный пенсионный счет, у него обычно есть возможность назвать бенефициара, то есть человека, который получит стоимость активов в случае его смерти.

Как правило, процесс указания или обновления бенефициара очень прост. Настолько прост, что некоторые могут проигнорировать его при регистрации или не пересмотреть список, чтобы убедиться, что в нем есть нужные люди. Забыть об этом — большая ошибка, предупреждает Эндрю Херцог, CFP и помощник управляющего активами в The Watchman Group в Плано, штат Техас.

По его словам, если человек не назначит бенефициара для своего пенсионного сберегательного счета, в процесс утверждения завещания вмешается суд. Эта процедура используется для определения права собственности и того, кто должен получить средства. Это может быть дорогостоящий и длительный процесс. А поскольку назначение бенефициаров отменяет эти шаги, поддерживать список в актуальном состоянии особенно важно, говорят эксперты.

«Если в перечне получателей указан ваш бывший супруг, то он получит деньги вне зависимости от того, что написано в завещании», — сказал Стивен Маггард, советник Abacus Planning Group в Колумбии, Южная Каролина.

Человек также может добавить вторичного или условного бенефициара, который получит активы в случае, если основной бенефициар скончается или по другим причинам не сможет получить пенсионный счет.

2. Попросить в банке бланк распоряжения о POD

Клиент банка может сообщить финансовой организации или брокеру, кому именно он хочет направить средства и активы в случае смерти. Это можно сделать в одной из двух форм:

«выплата на случай смерти», или POD (Payable on Death),— для расчетных и сберегательных счетов в банке;

«передача на случай смерти», или TOD (Transfer on Death), — для акций, облигаций и других ценных бумаг, которыми владеет человек.

В данном случае человек не может назвать бенефициара для расчетного счета. Указы POD или TOD используются для банковских и брокерских счетов, в то время как бенефициары назначаются для пенсионных сберегательных счетов.

В каждом банке и брокерской компании существует своя процедура назначения POD или TOD. Лучшим шагом будет обращение непосредственно в брокерскую контору или банк, которыми пользуется человек, чтобы запросить соответствующие формы.

«TOD — это быстрый способ избежать судебных распрей в случае с облагаемыми налогом брокерскими и банковскими счетами», — говорит Роб Шульц, CFP, финансовый советник и старший партнер NWF Advisory Group в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В дополнение к указанию бенефициаров для пенсионных счетов, такое назначение может сэкономить время и силы близких умершего при распределении активов и позволит им обойтись без суда.

Владелец и директор Compass Wealth Management в Рутерфорде, штат Нью-Джерси Лесли Бек отмечает, что как и в случае с пенсионными счетами, важно постоянно обновлять POD и TOD, чтобы избежать попадания денег в не те руки. «Пересматривайте эти документы ежегодно или в случае жизненных изменений, таких как развод или смерть родителей. Быстро и просто — никаких адвокатов не требуется», — добавила она.

Помимо завещания человеку стоит позаботиться и о своей старости. Согласно исследованию, количество пенсионеров, довольных своим уровнем жизни, сократилось с 62% до 48% в сравнении с 2020 годом. Автор исследования Бриджит Бирден рассказала, как обеспечить хорошую жизнь на пенсии.