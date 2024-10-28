Введение дифференцированного подхода к расчету платы за капитальный ремонт многоквартирных домов может привести к ее росту на 30–50%, сообщает «РИА Недвижимость». О возможной динамике тарифов рассказала директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Сообщается, что Минстрой готовит изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие в том числе переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах. По мнению специалистов, плата должна устанавливаться в зависимости от типа дома и от наличия в нем лифта.

Генцлер отметила, что нынешние платежи не могут покрыть потребность в финансировании большинства региональных программ, что ведет к накоплению долгов перед операторами. Также не хватает средств для обновления лифтового фонда.

С введением нового подхода платежи должны вырасти в тех регионах, где самые низкие взносы. Экономически обоснованного уровня платы сейчас достигла только Москва, где плата составляет почти 26 руб. за кв. м, отмечает Генцлер.

Ирина Генцлер

«Платежи могут повыситься. Но несмотря на разрыв между регионами и Москвой не произойдет такого, чтобы они в три раза выросли. Они могут постепенно, хотя и заметно, повышаться, например на 30–50%».

Ранее сообщалось, что собрания собственников жилья в многоквартирном доме (МКД) предлагают проводить по видеоконференцсвязи (ВКС), а для голосования использовать Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или иную систему электронного голосования. Такой законопроект готовится к внесению в Госдуму группой депутатов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.