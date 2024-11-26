В июне компания Google запустила бесплатный сервис, который предоставлял разработчикам доступ к инструментам для создания приложений. Теперь компания решила запустить платную подписку.

Google представила новую премиум-подписку на Google Developer Program, стоимостью $299 в год. Она предоставляет ряд преимуществ, включая персональные консультации с экспертами Google Cloud и доступ к программам онлайн-обучения в рамках инициативы Google Cloud Skills Boost.

Кроме консультационных услуг и онлайн-курсов, премиум-участники получают $500 ежегодных кредитов Google Cloud, сертификат и бонусные кредиты для тех разработчиков, которые ежегодно проходят сертификацию Google Cloud. Бесплатная версия включает в себя документацию на основе ИИ, инструменты для разработки, приоритетный доступ к новым продуктам и рабочие пространства на платформе для разработки приложений Google IDX.

Новое предложение выделяется на фоне конкурентов тем, что ни один из основных игроков в области облачных технологий, таких как Amazon Web Services (AWS) или Azure, не предоставляет аналогичных инструментов для разработчиков. Microsoft предлагает платные опции, но они, как правило, ориентированы на бизнес-пользователей. AWS предлагает премиум-программы поддержки, однако они сосредоточены в основном на рекомендациях и технической помощи.

Стоит отметить, что для клиентов Великобритании и Швейцарии премиум-подписка Google, «ограничена деловым или профессиональным использованием». Это значит, что в этих регионах использование программы в личных целях не разрешается.

Если использовать все доступные преимущества, то премиум-подписка может быстро оправдать свою стоимость. Тем не менее некоторые разработчики могут быть разочарованы тем, что новые функции становятся доступны только за дополнительную плату, особенно учитывая, что Google ранее не сообщала об этом решении.

Компания отметила, что в ближайшие месяцы будут введены новые инструменты, для доступа к которым достаточно будет зарегистрироваться на платформе для разработчиков.

Google запустила премиум-подписку в рамках программы Cloud Innovators Plus, которая ранее предлагала аналогичные преимущества за ту же цену — $299 в год, но не включала доступ к Google Cloud Skills Boost. Компания подчеркнула, что новое предложение является продолжением ее инвестиций в поддержку разработчиков.

Несмотря на возможные недовольства, разработчики продолжают поддерживать Google, и в третьем квартале 2024 года облачный бизнес компании вырос на 35%, составив больше $11 млрд, опередив конкурентов Amazon и Microsoft.

Ранее таганский районный суд Москвы назначил Google административное наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн руб. ($38 тыс.) за неудаление запрещенного контента.