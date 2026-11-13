Американская платформа прогнозных рынков Kalshi обсуждает привлечение нового раунда инвестиций, который может оценить компанию в $65 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Adam Smigielski, Unsplash

Еще в конце октября Kalshi привлекла $1 млрд при оценке $40 млрд. Таким образом, новая потенциальная оценка на 62,5% превышает предыдущую. Если переговоры завершатся успешно, стоимость компании может существенно вырасти всего за несколько недель.

Предыдущий инвестиционный раунд возглавили Sequoia Capital и Wellington Management. При этом октябрьское финансирование рассматривалось как последнее перед возможным выходом компании на IPO. Однако теперь Kalshi вновь обсуждает привлечение средств от частных инвесторов.

Компания была основана в 2018 году и управляет платформой, на которой пользователи торгуют контрактами, связанными с исходами реальных событий. Среди них — политические события, спортивные соревнования и экономические показатели.

Одним из показателей стремительного роста Kalshi стала динамика торговой активности. По данным Bloomberg, месячный объем торгов на платформе вырос с $40 млрд в августе до почти $100 млрд в октябре.

На данный момент речь идет только о переговорах. Оценка в $65 млрд пока не является окончательной, а информация о новых инвесторах и условиях потенциального раунда не раскрывается.

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