Американская инвесткомпания Silversmith Capital Partners вложила более $100 млн в Vantora — компанию, которая создает отдельные ИИ-бизнесы для промышленных корпораций и получает за это долю в готовых продуктах. Инвестор получил контрольный пакет: по данным источников, знакомых со сделкой, Vantora оценили примерно в $200 млн. Раунд стал для компании первым привлечением внешнего капитала за четыре года работы.

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Компания основана в 2022 году под названием UP.Labs и работала по модели, промежуточной между инкубатором, акселератором и венчурным фондом: она строила стартапы для решения конкретных задач корпоративных клиентов — Porsche, Alaska Airlines, J.B. Hunt, Wabash и TDG (материнская структура Ashley Furniture) — а затем выводила часть продуктов на открытый рынок. Первым партнером стала Porsche.

После сделки с Silversmith компания сменила название на Vantora и объявила о смене стратегии. Основатель и генеральный директор Джон Куолт заявил, что фирма переходит к модели «проприетарного M&A-конвейера»: корпоративные партнеры по-прежнему инвестируют в стартапы и становятся их первыми заказчиками, но теперь получают право полностью встроить готовый продукт в свой основной бизнес, не выводя его на рынок и не продавая конкурентам.

По словам Куолта, прежняя модель заставляла компанию отказываться от наиболее ценных идей — тех, что были стратегически важны для партнера, но слишком чувствительны, чтобы предлагать их широкому рынку.

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В качестве примера он привел проект для J.B. Hunt: компания разработала концепцию применения ИИ для автоматизации бизнес-процессов логистического оператора, но партнер отказался выводить разработку за пределы своей структуры, и проект был заморожен. Новая модель позволяет Vantora довести подобные идеи до реализации.

Смена подхода привела к тому, что Vantora сместила фокус в сторону физического ИИ — систем, управляющих оборудованием и производственными процессами. Куолт объяснил это тем, что крупные промышленные компании стремятся сохранить контроль над «интеллектуальным слоем» при автоматизации своего оборудования и не готовы передавать эту технологию третьим сторонам, тем более выводить ее на рынок для конкурентов.

Среди новых направлений — проекты в сфере промышленного производства и нефтегазовой отрасли; названия конкретных клиентов в этих сегментах компания не раскрывает.

Vantora по-прежнему делит офис с венчурным фондом Up.Partners, с которым исторически была связана организационно, но не финансово. Куолт подчеркнул, что компания остается самостоятельной структурой, а инвестиция Silversmith — первый внешний капитал в ее истории.

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