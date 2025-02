Сервис потокового телевидения YouTube TV, который предлагает прямые трансляции, видео по запросу и облачные видеорегистраторы из более чем 85 телевизионных сетей, принадлежащий Google, объявил, что нашел способ обеспечить бесперебойный доступ к каналам. Этот вопрос особенно актуален после предупреждений о том, что контент Paramount вот-вот исчезнет с сервиса.

В заявлении представителя Paramount говорится, что соглашение включает в себя «расширенные потоковые отношения». Таким образом, YouTube Primetime Channels не только продолжит предлагать контент Paramount+, Showtime и BET+ в качестве дополнений, но и Google получит «право сделать Paramount+ доступным для клиентов YouTube TV».

YouTube TV не чужд громких споров о контрактах с медиакомпаниями, включая Disney. В своем заявлении Google сообщил, что достиг соглашения о продолжении трансляции каналов Paramount, включая CBS, CBS Sports и Nickelodeon, а также выразил благодарность подписчикам за терпение.

Компания предупредила в своем блоге, что весь контент Paramount, включая CBS и CBS Sports, исчезнет с YouTube TV 13 февраля. Когда казалось, что компании близки к заключению сделки, срок был продлен на короткое время.

В то время Google заявила, что «борется за соглашение, которое позволит избежать дополнительных расходов и предлагает подписчикам более гибкие способы просмотра любимых спортивных передач и шоу».

Тем временем топ-менеджеры Paramount Джордж Чикс, Крис Маккарти и Брайан Роббинс разослали сотрудникам компании внутреннюю записку, в которой сказано, что Google «не желает соглашаться на разумные условия, соответствующие рынку».

Ранее выяснилось, что Google тестирует новую функцию Ask for Me («Спроси за меня»), которая использует искусственный интеллект для обзвона местных предприятий от имени клиента, чтобы получить подробную информацию об услугах и ценах. Сейчас приложение доступно на ПК и мобильных устройствах для пользователей, принявших участие в экспериментах Search Labs.