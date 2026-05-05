Почти все государственные платформы, через которые американцы оформляют медицинскую страховку, передавали данные заявок рекламным и технологическим компаниям, включая Google, LinkedIn, Meta* и Snap. Об этом сообщает Bloomberg.

В центре проблемы оказались пиксельные трекеры — небольшие фрагменты кода для веб-аналитики и оптимизации сайтов. При неправильной настройке они могут собирать и передавать чувствительную информацию о пользователях, включая данные из медицинских анкет.

По данным Bloomberg, такие трекеры обнаружили на сайтах государственных медицинских бирж, где жители США оформляют страховые полисы.

В частности, нью-йоркская система медицинского страхования передавала технологическим компаниям данные заявок пользователей, включая информацию о членах семьи.

Биржа в Вашингтоне, округ Колумбия, собирала данные о поле и расе застрахованных, которые затем могли обрабатываться через пиксель TikTok. По данным Bloomberg, туда же передавались email-адреса, номера телефонов и страна проживания заявителей.

После публикации расследования власти округа Колумбия приостановили использование TikTok-трекера, а штат Вирджиния удалил пиксель Meta со своего сайта после сообщений о передаче почтовых индексов жителей.

Эксперты отмечают, что такие утечки — не единичные случаи. Ранее с подобными проблемами сталкивались телемедицинские стартапы и крупные медицинские организации, которые уведомляли миллионы пользователей о непреднамеренной передаче данных рекламным платформам.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

