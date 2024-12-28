Аналитики «Газпромбанк автолизинг» и «Автобизнесревю» составили прогноз продаж новых легковых автомобилей в России на 2025 год. При благоприятном развитии событий общий объем авторетейла в этом сегменте может увеличится на 6% и составить 1,65 млн сделок. При негативном сценарии он сократится на 4%, до 1,5 млн.

По прогнозам экспертов, лидером продаж, как и в 2024 году будет Lada. Дилеры смогут реализовать от 420 до 460 тыс. машин, а «Автоваз» получит на рынке долю в 28%. Продажи «Москвичей» составят 27-30 тыс. единиц, Solaris — 18-20 тыс., а «УАЗ» — от 11 тыс. до 20 тыс. автомобилей.

Бестселлером среди китайских марок станет Haval. При позитивном сценарии будет реализовано порядка 210 тыс. кроссоверов, а при негативном — 190 тыс. В любом случае, доля бренда на рынке достигнет порядка 12,7%.

Эксперты считают, что доля Chery и Geely составит по 8,5-8,7%. Первый сможет продать 130-145 тыс., второй — 127-140 тыс. автомобилей.

Китайский бренд Changan реализует на 10-20% больше автомобилей, чем в 2024 году. Прогнозируемый объем продаж — от 118 до 130 тыс. машин.

«Продажи прочих китайских брендов из первой десятки останутся в рамках пятизначных значений, — говорится в исследовании. — Среди них наиболее жесткая конкуренция за долю рынка (3%) и продажи (45-50 тыс. автомобилей) развернется в трио китайско-белоруской Belgee, а также Jetour и Omoda».

Также эксперты ожидают продажи Exeed на уровне в 35-40 тыс. машин. Бренд Tank может привлечь 32-35 тыс. новых покупателей, а Jaecoo — 27-30 тыс.

В 2025 году ожидается старт продаж автомобилей KGM. При этом с официального рынка может уйти до четверти массовых брендов с продажами менее 100 автомобилей в месяц, предупреждают эксперты.

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев отмечает, что осенью и в начале зимы 2025 года на бизнес положительно повлияет реализация волны отложенного спроса.

По его словам, общий объем авторетейла в сегменте легковых машин при благоприятном развитии событий составит 1,65 млн сделок, а при негативном — 1,5 млн.

Напомним, что средний срок кредита на автомобили с пробегом в октябре вырос до 78 месяцев, что на год больше, чем по кредитам на новые. Средний размер автокредитов сравнялся в обоих сегментах и находится на уровне 1,5 млн руб. Хотя суммы примерно одинаковые, разница в ставках значительная.