Рынок загородной недвижимости отмечает растущий интерес к так называемым бабушкиным домам — старым деревянным постройкам в удаленных деревнях. Их главным преимуществом называют символическую стоимость: цены на такие объекты в глубинке начинаются от 100 тыс. рублей. По словам экспертов, среди предложений встречаются и добротные дома в живописных местах — рядом с лесами или реками.

Irina Spotkai/Unsplash

Под «бабушкиным форматом» обычно понимают деревянные дома постройки до 1990-х годов площадью до 70 кв. м с участком до 14 соток, расположенные в деревнях, постепенно превращающихся в дачные поселки.

Самый доступный пригодный для жизни дом с печкой продается в Башкортостане за 130 тыс. руб., другие бюджетные варианты есть в Саратовской и Свердловской областях по цене от 150 до 160 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что из-за ограниченного спроса на такие объекты покупатели часто могут торговаться и приобрести дом с хорошим участком со скидкой до 25–30% от первоначально заявленной цены.

Покупателей привлекают разные возможности: кто-то ищет дачу для летнего отдыха, другие — территорию для мини-фермы или эко-туризма. Отдельный интерес проявляют рыбаки и охотники, выбирающие дома у воды или в лесу.

Молодое поколение, как отмечают специалисты, часто ценит в таких домах аутентичный колорит и стремится его сохранить даже при проведении ремонта. Встречаются и нестандартные случаи использования — например, попытки организации майнинг-ферм в глухих деревнях.

Ключевым вызовом при покупке остается инфраструктура: отдаленные деревни часто имеют сложности с транспортом и социальными объектами. Кроме того, многие участки имеют нестандартную, вытянутую форму.

Стоимость восстановления дома сильно варьируется. При желании сохранить атмосферу и провести минимальный ремонт (замена проводки, крыши, фасада) затраты могут составить 200–300 тыс. рублей. Если же речь идет о полной реконструкции с модернизацией всех коммуникаций, расходы способны превысить цену самого дома в несколько раз и достичь 1,5–2 млн руб.

