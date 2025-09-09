Российский лоукостер «Победа» смягчил самые жесткие в мире требования по размеру ручной клади для перевозки на борту после удовлетворенного судом иска транспортной прокуратуры. Перевозчик информировал своих пассажиров о том, что увеличил габариты ручного багажа с 4×36×30 см до 15×36×30 см.

Inma Santiago, Unsplash

Прокурор в иске отмечал, что «Победа» установила слишком малые размеры бесплатной ручной клади, а также требовала упаковывать товары из Duty Free в пакет не более 10×10×5 см. В ведомстве решили, что такие нормы были искусственно занижены и направлены на обход законодательства, что ущемляло права пассажиров.

Представители авиакомпании тогда возразили, сославшись на Федеральные авиационные правила, которые обязывают перевозчика обеспечивать безопасное размещение ручной клади, но при этом требуют разрешать провоз дополнительных вещей в отдельных случаях без учета веса и габаритов.

Судья напомнил, что в 2018 году Верховный суд уже рассматривал аналогичное заявление «Победы» и тогда пришел к выводу, что компания неправильно трактует нормы авиационных правил. В итоге Щербинский суд признал действующие правила «Победы» незаконными и постановил установить минимальные размеры ручной клади 36×30×27 см и вес не менее 5 кг, а для товаров Duty Free — пакеты не меньше 24×32 см.

Во вторник, 9 сентября, «Победа» объявила об обновлении правил провоза ручной клади. Теперь пассажиры могут бесплатно брать в салон одно место ручной клади до 15×36×30 см, а также рюкзак до 12×36×30 см, дамскую сумку или портфель.

Дополнительно разрешены ноутбук, зонт, верхняя одежда, детское питание, средства для переноски ребенка, лекарства, костыли и покупки из Duty Free в пакете не более 24×32×10 см.

В компании подчеркнули, что «в сравнении с другими лоукостерами, не ограничивают ручную кладь по весу».

После смягчения требований «Победа» самыми строгими в плане размеров клади на борту остаются Wizz Air, Ryanair — 40×30×20 см из-за очень маленьких размеров пространства под сиденьем. А Air China, Air Asia и Jetstar допускают багаж с пассажиром на борт лишь по 5−7 кг веса на единицу.