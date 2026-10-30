Работающего ИТ-продукта и перспективной идеи от малого предпринимателя может оказаться недостаточно, чтобы по-настоящему заинтересовать крупного покупателя. Если решение трудно масштабировать и встроить в другие системы, его придется переписывать, рассказал «Инку» вице-президент «Ростелекома» по развитию продуктов и работе с МСП Тимофей Абраменко в кулуарах форума «Территория».

По его словам, разработчикам стоит заранее учитывать, как продукт будет взаимодействовать с другими решениями. Это важно независимо от того, планируют основатели продать бизнес крупной компании или развивать его самостоятельно.

«Кажется, что это очевидно, но я пересмотрел много продуктовых компаний, у которых всё построено на монолите, не масштабируется и нет API. Получается, покупаешь идею, а сам продукт нужно переписывать с нуля», — отметил Абраменко.

API — интерфейс, через который программы могут обмениваться данными и взаимодействовать.

В оценке Абраменко возможность интеграции и масштабирования — существенная часть ценности разработки для потенциального покупателя. При этом закладывать такие возможности на старте сложнее и дороже, признал он.

Отдельно Абраменко прокомментировал создание приложений с помощью ИИ — вайбкодинга. По его мнению, такой подход сам по себе не решает проблему: многое зависит от того, какие требования разработчик включил в запрос к системе. Если попросить только создать определенный продукт, можно получить работающее приложение, не понимая, как оно устроено.

Что это значит для бизнеса

Если создатели ИТ-продукта (да и любого другого) рассчитывают продать его крупной компании, им следует показать не только работающие функции, но и то, как решение можно встроить в инфраструктуру покупателя и развивать дальше. По мнению вице-президента «Ростелекома», необходимость переписывать продукт — дополнительный расход для покупателя. Поэтому интеграции и возможности масштабирования стоит обсуждать с технической командой заранее, а не перед потенциальной сделкой.

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