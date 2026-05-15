Российский рынок информационно-коммуникационных технологий по итогам 2025 года вырос до 9,4 трлн руб. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, объем реализации товаров и услуг в секторе увеличился на 12,6% — это значительно выше темпов роста экономики в целом.

Сейчас ИКТ-сектор занимает 5,4% в общей выручке крупных и средних компаний страны. При этом эксперты говорят, что отрасль постепенно выходит из режима экстренного импортозамещения, который поддерживал бурный рост последние два года.

Больше всего прибавил ИТ-сегмент — его объем вырос на 14% и достиг 4,8 трлн руб. Производство оборудования увеличилось почти на 13%, до 1,37 трлн руб., а телеком-направление выросло более сдержанно — на 8,1%.

Главным источником роста остаются разработчики программного обеспечения. Российские компании и госструктуры продолжают переходить на отечественные решения вместо SAP, Oracle, Microsoft и других иностранных платформ. Одновременно бизнес активно инвестирует в облачные сервисы, дата-центры и инфраструктуру для проектов в сфере искусственного интеллекта.

При этом рынок уже выглядит заметно спокойнее, чем в 2023–2024 годах. Режим экстренного поиска замены ушедшим иностранным продуктам отключился, теперь заказчики стали внимательнее считать расходы и дольше выбирать решения. Спрос постепенно смещается от срочного внедрения к доработке, интеграции и поддержке уже установленных систем.

Меняется и ситуация на рынке труда. Число сотрудников в отрасли за год выросло до 1,7 млн человек, а средняя зарплата достигла 182 тыс. руб. Но рост зарплат замедлился, а поиск работы для специалистов стал занимать больше времени. По словам аналитиков, рынок постепенно переходит от дефицита кадров к более сбалансированной модели.

Еще один показатель охлаждения — инвестиции. Вложения в основной капитал практически не изменились по сравнению с 2024 годом и остались на уровне 1,6 трлн руб. Эксперты считают, что пик срочных затрат на импортозамещение уже пройден.

В 2026 году рынок, скорее всего, продолжит расти, но уже более умеренными темпами. Давление на отрасль будут оказывать дорогие кредиты, рост издержек и повышение страховых взносов для ИТ-компаний. При этом быстрее рынка, как ожидается, продолжат расти сегменты кибербезопасности, облачных сервисов и решений на базе искусственного интеллекта.

Главное изменение сейчас связано не столько с цифрами роста, сколько с поведением самих заказчиков. Компании все реже покупают технологии просто ради импортозамещения и все чаще смотрят на надежность, устойчивость инфраструктуры и экономику внедрения.

