Старший вице-президент американского телекоммуникационного конгломерата AT&T Роберт Уолтерс предлагает нестандартный подход к карьерному росту: вместо стремления стать лучшим сотрудником компании стоит стремиться быть в числе лучших. Это, по его мнению, способствует развитию командной культуры и достижению устойчивых результатов.

Уолтерс утверждает, что изменение мышления в таком ключе может помочь руководителям устанавливать более достижимые ориентиры для своих сотрудников, при этом не способствуя конкуренции между коллегами.

В карьере он сам сперва придерживался индивидуалистского подхода, ориентируясь на личные достижения. Но в 2011 году, будучи директором по управлению проектами и сетевому планированию, он понял, что фокус на личное превосходство мешает росту команды.

Он признается, что уделял меньше времени развитию тех, кого не считал «топ-исполнителями». Но это не помогало общему результату, говорит он. Переосмыслив свои приоритеты, Уолтерс увидел, как команда стала достигать даже большего, чем ожидалось.

Он подчеркивает, что большинство успехов приходит именно через совместную работу: Один человек не решит глобальную проблему, но команда, движущаяся в одном направлении, может добиться серьезных изменений.

Похожую философию разделяет и эксперт по лидерству Саймон Синек. Он рекомендует «бесконечное мышление» — подход, при котором важен не конечный результат, а устойчивое, долгосрочное развитие. Синек считает, что достижения на работе, такие как получение награды «Сотрудник месяца», могут произойти сами собой в результате такого подхода.

Уолтерс также практикует этот подход: он концентрируется на ежедневных, пусть даже небольших, улучшениях. В долгосрочной перспективе это, по его словам, дает ощутимые результаты.

«Через 10 лет вы с удивлением посмотрите назад и увидите, как далеко продвинулись», — заключает он.