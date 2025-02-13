По словам организационного психолога Уортонского университета Адама Гранта, если человек попросит кого-то дать обратную связь, он может получить полезный совет или же собеседник может быть осторожен, чтобы сказать что-то полезное, боясь задеть чужое самолюбие. Грант предлагает простой выход из положения, который обычно используют успешные люди.

«Лучший способ заставить людей стать вашими коучами — это вместо того, чтобы просить обратной связи, обратиться за советом». Он утверждает, что если попросить совета вместо обратной связи, будет больше шансов получить полезные предложения.

В 2019 году исследователи Гарвардского университета попросили 200 человек оценить письмо с просьбой о приеме на работу в качестве репетитора, написанного одним из их сверстников. К некоторым участникам обратились с просьбой высказать свои соображения в форме отзывов, в результате чего были получены «расплывчатые, в целом хвалебные комментарии».

«Однако, когда их попросили дать совет по поводу того же письма-заявки, люди предложили более критичные и действенные комментарии, — пишут исследователи. — По сравнению с теми, кого просили дать отзыв, те, кого просили дать совет, предложили на 34% больше областей для улучшения и на 56% больше способов улучшения».

По словам Гранта, просьба дать обратную связь, как правило, имеет два возможных результата: люди переходят в режим группы поддержки, воспитывая лучшую версию себя, что очень мотивирует, но не всегда учит чему-то новому, или в режим критика, чтобы атаковать худшую версию себя, что поучительно, но потенциально деморализует.

Обращение за советом может быть особенно важным для людей, которые обычно получают наименее полезную обратную связь на работе, согласно анализу более 23 тыс. отзывов о результатах работы на 250 американских рабочих местах, проведенному платформой HR-коммуникаций Textio в 2024 году.

В частности, высокоэффективные сотрудники чаще, чем другие работники, получают только поверхностные отзывы. При этом женщины чаще, чем мужчины, получают отзывы, основанные больше на личности, чем на выполнении работы, говорится в анализе.

«Обращение за советом позволяет людям продолжать учиться, развиваться, расти и получать больше возможностей», — говорит соучредитель Textio Киран Снайдер. По его словам, с просьбой необходимо обращаться заранее, чтобы у босса было достаточно времени на то, чтобы придумать содержательную критику.

Скажите что-то вроде: «На следующей неделе во время нашей встречи один на один я хотел бы провести беседу, в которой мы могли бы обсудить некоторые конкретные примеры моей работы и, если бы я работал на следующем уровне, что я мог бы делать немного по-другому», — сказал Снайдер.

Люди строят самые разные планы о том, как стать более успешными в жизни. Они планируют лучше питаться, похудеть, экономить деньги, стать лучшими родителями, бросить пить или поговорить с близкими о том, что беспокоит их уже много лет. Но часто не получается претворить эти планы в жизнь. Ранее доктор философии, психолог, нейробиолог и автор бестселлеров Этан Кросс рассказал, как это исправить.