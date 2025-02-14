Люди любят говорить о себе. На свиданиях, в офисе и особенно в социальных сетях можно наблюдать, как многие пытаются произвести впечатление. По словам Адама Гранта, автора бестселлеров и организационного психолога из Уортонской школы Пенсильванского университета, это редко срабатывает. Он рассказал, как вести себя, чтобы не выглядеть хвастуном.

«По большей части хвастовство своими достижениями неэффективно и часто контрпродуктивно, потому что люди не считают вас надежным источником информации», — говорит Грант, который изучал поведение людей более 20 лет, в том числе провел множество исследований по саморекламе.

Он отмечает, что самопревозношение может даже привести к обратному результату. «Постоянная трансляция успехов не является признаком успеха, — написал эксперт. — Это признак неуверенности в себе. Неуверенные в себе люди говорят только о своих победах. Они хвастаются, чтобы привлечь к себе внимание».

Реальный способ не выглядеть хвастуном — это заставить других говорить за вас, заявляет Грант. По его словам, человек может добиться этого, налаживая прочные отношения с окружающими людьми, как в личном, так и в профессиональном плане.

Например, можно помогать руководителю обучать новых сотрудников или регулярно предлагать креативные идеи на собраниях коллектива. Когда человек будет претендовать на повышение, босс сможет легко порекомендовать его как полезного и креативного командного игрока.

Лиза Скит Татум, генеральный директор платформы для карьерного коучинга Landit, называет таких людей «спонсорами». Она утверждает, что они могут рассказать о сильных сторонах и способностях человека, даже когда его нет рядом.

«Я бы не была там, где я сейчас, если бы не люди, которые верили в меня, которые увидели во мне что-то и рискнули, которые помогли мне увидеть то, о чем я даже не подозревала, что это возможно», — сказала она.

Если человек оказался в ситуации, требующей саморекламы, например, на собеседовании или аттестации, Грант рекомендует говорить о любых похвалах и достижениях.

Но похвала не всегда бывает полезной. Детский психолог Бекки Кеннеди утверждает, что она должна укреплять уверенность ребенка в себе и в то же время снижать его зависимость от внешних оценок. В этом контексте совсем не эффективна популярная фраза «хорошая работа» — ведь она может восприниматься как окончание разговора. Эксперт объяснила, как хвалить детей, чтобы они выросли самодостаточными и успешными.