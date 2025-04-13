Планирование наследства не относится исключительно к богатым или пожилым людям. Каждый человек может скоропостижно умереть или утратить дееспособность. При отсутствии необходимых юридических документов семья и близкие рискуют столкнуться с трудностями в принятии важных решений и понести значительные расходы на юридические услуги.

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«Существует один простой шаг в планировании наследства, который поможет избежать вашей семье дорогих и затяжных судебных разбирательств», — утверждает Зак Уиганд, адвокат компании Gold Leaf Estate Planning в Бернсвилле, Миннесота. По его словам, каждый человек старше 18 лет должен иметь доверенность о медицинском обслуживании.

Такая доверенность представляет собой универсальный термин для юридических документов, в которых указывается конкретное лицо, имеющее право принимать решения о здоровье человека в случае его недееспособности.

«Без этих документов государство определяет, кто будет принимать медицинские решения от вашего имени, и это может быть не тот человек, которого вы хотели бы видеть в этой роли. Если с вами что-то случится, родители не могут просто вмешаться. Им будут необходимы юридические полномочия», — говорит Эйдо Уолни, адвокат и основатель Walny Legal Group в Милуоки.

Это также важно для тех, кто находится в помолвке или хочет назначить близкого друга для принятия решений о медицинском обслуживании от своего имени.

«Если у человека нет распоряжения о доверенности медицинского обслуживания, его близкие будут вынуждены обращаться в суд за опекунством, это может обернуться для них тысячами долларов на оплату услуг адвоката», — подчеркивает Уиганд. Этот процесс может затянуться вплоть до полного выздоровления или смерти.

Директива о медицинском обслуживании состоит из двух основных частей: завещания и доверенности на медицинское обслуживание. Завещание обычно описывает пожелания относительно медицинского ухода, особенно в конце жизни. Доверенность на медицинское обслуживание назначает человека, который будет принимать решения о медицинском обслуживании от вашего имени, независимо от того, является ли ваше состояние неизлечимым.

После заполнения требуется, чтобы директива по медицинскому обслуживанию была заверена нотариально или подписана в присутствии свидетелей. Также рекомендуется предоставить копии выбранному доверенному лицу и членам семьи.

«Адвокат также способен помочь вам оформить генеральную доверенность, которая предоставляет вашему доверенному лицу полномочия управлять вашими финансами и оплачивать счета в случае вашей недееспособности. Если вы оказались в коме, и кому-то необходимо получить доступ к вашему банковскому счету для оплаты мобильной связи или аренды жилья, наличие такой доверенности становится жизненно важным», — отмечает Вейганд.

Если человек не планирует, кому после смерти достанутся его деньги и вещи, у близких могут уйти месяцы или годы на то, чтобы понять, как разделить имущество. Кроме того, если не позаботиться об этом заранее, активы могут оказаться в руках государства. Эксперты поделились двумя стратегиями, позволяющими начать процесс завещания наследства быстро и без лишних хлопот.