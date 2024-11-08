Samsung Electronics традиционно считалась одним из доминирующих игроков в области полупроводников, что позволило ей воспользоваться преимуществами взрывного развития ИИ. Теперь южнокорейский электронный гигант отстает от своего конкурента SK Hynix в производстве чипов нового поколения, которые стали ключевым компонентом для лидера в области искусственного интеллекта Nvidia, сообщает CNBC.

Прибыль Samsung упала, согласно данным S&P Capital IQ, ее рыночная стоимость снизилась на $126 млрд. Ранее вице-председатель совета директоров компании Чжун Ен Хен принес публичные извинения инвесторам по поводу последних финансовых показателей компании.

Чипы памяти — важнейший тип микросхем, используемых для хранения данных, который используется во множестве устройств. В течение многих лет Samsung была лидером в данной технологии, опережая не только SK Hynix, но и американского конкурента Micron.

По мере роста популярности чат-ботов ИИ, таких как ChatGPT от OpenAI, все большее внимание стало уделяться базовой инфраструктуре, необходимой для обучения больших языковых моделей, на которые они опираются. Nvidia стала ведущим игроком в этой области благодаря своим графическим процессорам, которые стали золотым стандартом для обучения ИИ.

Одной из важнейших частей архитектуры полупроводников является память с высокой пропускной способностью, или HBM. Это новое поколение памяти предполагает объединение нескольких чипов динамической памяти с произвольным доступом (DRAM).

«HBM долгое время была очень нишевым продуктом, и Samsung не направляла ресурсы на ее развитие, — сообщил директор по исследованиям акций Morningstar Казунори Ито. — Из-за сложности технологии, связанной со стекированием модулей DRAM, и небольшого объема рынка, на который они рассчитаны, считалось, что высокие затраты на разработку не оправданы».

В отличии от Samsung, SK Hynix воспользовалась этой возможностью. Она выпустила чипы HBM, которые были одобрены для применения в архитектуре Nvidia. В процессе компания установила тесные отношения с американским гигантом. Генеральный директор Nvidia даже попросил ее ускорить поставки чипов следующего поколения, подчеркивая их важность для своих продуктов.

Samsung сообщила, что в третьем квартале общий объем продаж HBM вырос более чем на 70% по сравнению с предыдущим. В компании отметили, что текущий продукт, известный как HBM3E, находится в массовом производстве и генерирует продажи, а разработка следующего поколения HBM4 «идет по плану» и «массовое производство» планируется начать во второй половине 2025 года.

Аналитики считают, что Samsung отстает от конкурентов по ряду причин, включая недостаточное инвестирование в HBM и тот факт, что она не является пионером в этой области. Ее перспектива вернуться на рынок в краткосрочной перспективе, похоже, зависит от Nvidia.

Компания должна пройти ряд проверок, прежде чем Nvidia утвердит ее в качестве поставщика HBM, а Samsung еще не завершила эту проверку. По мнению аналитиков, «зеленый свет» от Nvidia может открыть для Samsung путь к росту и более эффективно конкурировать с SK Hynix.

Представитель Samsung заявил, что компания достигла значимого прогресса в отношении HBM3E и завершила важный этап проверки и рассчитывает начать расширение продаж в четвертом квартале. Ванг отметил, ее что сильные стороны в области исследований и разработок, а также производственные мощности компании по выпуску полупроводников могут помочь ей догнать SK Hynix.

Ранее сообщалось, что создатель видеоигры Fortnite компания Epic Games обвинила Google и Samsung в сговоре с целью защиты магазина приложений Google Play от конкурентов. Epic подала иск в федеральный суд США в Калифорнии, утверждая, что функция безопасности мобильных устройств Samsung под названием Auto Blocker была призвана удержать пользователей от загрузки приложений из других источников, кроме магазина Play или магазина Samsung Galaxy, который корейская компания решила отодвинуть на второй план.