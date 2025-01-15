Омар Асали, генеральный директор производителя экологичной упаковки Ranpak, не любит нанимать на работу красноречивых людей. По его опыту, сотрудники, которые слишком зациклены на саморекламе и стараются говорить «правильные слова», обычно заботятся о себе, а не о компании или коллективе. Предприниматель рассказал с CNBC, на что обращает внимание в процессе найма.

«Я нанимаю людей не за феноменальные навыки презентации. Как правило, я нанимаю сотрудников под определенные задачи и конкретную работу», — говорит Асали.

Рыночная стоимость Ranpak ​​составляет $661 млн. В такой крупной компании основатель не всегда участвует в каждом кадровом решении. Но когда бизнесмен нанимает топ-менеджеров, он считает обязательным обсуждать с кандидатами как рабочие, так и нерабочие темы. Чем лучше он их узнает, тем легче ему определить, человек «слова» или «дела» перед ним.

«Я не тот человек, который нанимает людей, потому что провел один, два или три раунда собеседования, — отмечает предприниматель. — Мы будем обедать и говорить о социальных вопросах. Я действительно постараюсь понять этих людей и их прошлое, прежде чем приведу их в свою команду».

В процессе собеседования Асали часто задает кандидатам вопрос, который он считает «очень содержательным»: просит назвать 10 слов, которые сразу приходят на ум и которые описывают человека. Большинство людей отвечают быстро, и их импровизированные ответы могут пролить свет на аспекты их профессиональной и социальной личности более эффективно, чем все, что они подготовили заранее для собеседования.

«Чем честнее кандидат — чем более искренним он кажется — тем больше мне нравится разговор. Вы бы удивились, узнав, что люди, которых я нанимал, были довольно открытыми и уязвимыми в отношении вещей о себе», — утверждает Асали.

Однако он не единственный интервьюер, который в ходе собеседований задает вопросы, исследующие самосознание людей и контроль над их эго. Например, генеральный директор Kickstarter Эверетт Тейлор просит кандидатов вспомнить случай, когда они совершили ошибку или потерпели неудачу. По его словам, люди, которые берут на себя ответственность за свои недостатки, демонстрируют сильную способность работать с другими.



Для собеседований — виртуальных и очных, существует особый этикет, который необходимо соблюдать, чтобы получить желаемую должность. Есть неочевидные вещи, на которые привыкли обращать внимание интервьюеры. Исполнительный вице-президент рекрутинговой компании Career Group Companies Эмили Левин рассказала о трех таких «красных флагах».