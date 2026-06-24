Россияне смогут получать юридически значимые уведомления и заказные письма через цифровые почтовые ящики, связанные с «Госуслугами». Одновременно отделения «Почты России» получат дополнительные функции. Такие изменения вошли в пакет мер по реформированию национального почтового оператора.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Реформа предполагает запуск системы электронного обмена документами для граждан и бизнеса. «Почта России» станет единственным оператором, который сможет доставлять электронные заказные письма через личные кабинеты на «Госуслугах». Для граждан сервис будет бесплатным, а бизнес сможет пользоваться им за плату.

Часть платежных документов, включая квитанции за ЖКУ, также переведут в электронный формат. Пенсионеры, льготники и граждане без учетной записи на «Госуслугах» продолжат получать бумажные счета.

Помимо этого, в почтовых отделениях можно будет подавать заявления на отдельные государственные услуги и получать результаты их оказания. «Почте России» также предоставят исключительное право продавать почтовые марки и разрешат размещать рекламу на бумажных платежных документах.

Чтобы сократить расходы, оператор сможет привлекать подрядчиков и индивидуальных предпринимателей к обработке и доставке отправлений. Режим работы отделений разрешат менять с учетом реального спроса в конкретных населенных пунктах.

Необходимость реформы власти объясняют ухудшением финансового положения «Почты России». По данным Минцифры, с 2022 года объем международных отправлений через оператора сократился вдвое, а развитие сетей пунктов выдачи заказов маркетплейсов снизило спрос на традиционную почтовую доставку. Доходы компании также сократились из-за перехода государственных органов на электронные уведомления, тогда как высокая долговая нагрузка дополнительно осложнила ее положение.

В Минцифры ожидают, что финансовый эффект от реформы в 2026−2027 годах составит около 9,6 млрд руб. При этом отдельные положения инициативы уже вызвали вопросы у депутатов. Они опасаются усиления монопольного положения «Почты России», а также сложностей для граждан, которые редко пользуются цифровыми сервисами.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.