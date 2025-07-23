Счетная палата обнародовала результаты проверки деятельности «Почты России», вызвавшие серьезный общественный резонанс. В ответ на публикации СМИ представители компании категорически опровергли возможность нецелевого использования пенсионных средств.

pochta.ru

Проверка Счетной палаты выявила несколько тревожных фактов. Аудиторы предположили, что компания могла размещать пенсионные средства на банковских депозитах для получения дополнительного дохода.

Также было установлено, что «Почта России» направила более 1,5 млрд руб. на спонсорскую поддержку различных организаций, включая Российский футбольный союз, вместо инвестирования в развитие собственной инфраструктуры. Еще около 600 млн руб. было потрачено на PR-кампании в СМИ и социальных сетях.

Особое внимание аудиторы уделили вопросу своевременности пенсионных выплат. Было зафиксировано 136 случаев задержек сроком от 1 до 20 дней. В «Почте России» эти данные не отрицают, но объясняют их техническими особенностями процесса доставки наличных средств.

В компании утверждают, что 98,6% выплат осуществляются в установленные сроки, а задержки чаще всего связаны с отсутствием получателей по месту жительства в момент доставки.

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В официальном заявлении, переданном ТАСС, в «Почте России» пояснили, что средства, выделенные Социальным фондом для пенсионных выплат, учитываются на специальных счетах, открытых в соответствии с требованиями Центробанка.

В компании подчеркнули, что эти средства могут использоваться исключительно по целевому назначению. Там же объяснили, что движение средств связано с особенностями наличного оборота — деньги переводятся со специальных счетов в регионы для последующей выдачи, при этом происходит конвертация безналичных средств в наличные.

Финансовое положение компании вызывает серьезную озабоченность. По итогам 2024 года убытки «Почты России» составили 17,1 млрд руб., при этом долговая нагрузка увеличилась на 70%. Эти показатели усугубляются кадровым дефицитом и проблемами в логистической системе.