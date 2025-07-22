Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, взгляды предпринимателей 18−35 лет на ведение бизнеса меняются с возрастом. Анализ показал интересную динамику в их отношении к партнерам, клиентам и государственным институтам.

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Исследование выявило, что 86% опрошенных предпринимателей ценят надежные партнерские отношения и соблюдение договоренностей. Однако в конкурентной среде проявляется более жесткий подход — 40% респондентов руководствуются принципом «каждый за себя».

Особенно ярко это проявляется среди начинающих бизнесменов 18−24 лет, где подобных взглядов придерживаются 53%, тогда как в группе 31−35-летних этот показатель снижается до 37%.

Молодые предприниматели демонстрируют большую склонность к риску и индивидуализму. В возрастной группе 18−24 лет каждый шестой допускает возможность невыполнения обязательств перед партнерами. Среди более опытных коллег 31−35 лет подобную позицию разделяет лишь каждый четырнадцатый.

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Современный бизнес все больше ориентируется на клиента — 90% участников опроса отвергают принцип «не обманешь — не продашь». Однако и здесь заметна возрастная разница: если среди младшей группы 15% допускают обман клиентов, то среди старшей — только 7%. Развитие цифровых технологий и прозрачность онлайн-отзывов способствуют укреплению этических стандартов.

Наименее гармоничными остаются взаимоотношения бизнеса с государственными структурами. Мнения разделились практически поровну: 39% предпринимателей считают государство надежным партнером, тогда как 44% придерживаются противоположной точки зрения. Примечательно, что в этом вопросе возрастные различия минимальны.

Полученные данные свидетельствуют о постепенной трансформации делового мировоззрения: с приобретением опыта предприниматели начинают больше ценить долгосрочные партнерства, клиентоориентированность и находят возможности для конструктивного взаимодействия даже с конкурентами.