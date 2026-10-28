Расходы российских компаний и государственных учреждений на внедрение и использование искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году увеличились на 95%, до 176,1 млрд руб. При этом 92% затрат пришлось на Москву, а почти 80% общероссийских расходов составило программное обеспечение. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза».

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За год расходы на ИИ выросли с 90,3 млрд до 176,1 млрд руб., увеличившись на 85,8 млрд руб. Основная часть средств направлялась на программное обеспечение — 140,6 млрд руб., или 79,8% всех затрат. В 2024 году на эту категорию приходилось 33,8%. Доля расходов на машины и оборудование, напротив, сократилась с 62,3 до 16,6%, или до 29,2 млрд руб.

Лидером по расходам на ИИ стала Москва: в 2025 году на столичные организации пришлось 161,8 млрд руб., или 92% общероссийского объема. В Санкт-Петербурге компании и учреждения направили на эти цели 3,2 млрд руб., в Московской области — 1,9 млрд руб.

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В десятку регионов с крупнейшими затратами также вошли Костромская область (1,4 млрд руб.), Краснодарский край (1,2 млрд руб.), Тюменская область (768,2 млн руб.), Татарстан (417,2 млн руб.), Калининградская область (362,1 млн руб.), Владимирская (349,3 млн руб.) и Липецкая (317,4 млн руб.) области.

Наименьшие расходы на ИИ зафиксированы в Ингушетии — 880 тыс. руб. В Еврейской автономной области показатель составил 930 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — 1,2 млн руб. В число регионов с минимальными затратами также вошли Калмыкия (1,4 млн руб.), Карачаево-Черкесия (1,7 млн руб.), Омская область (1,8 млн руб.), Астраханская область (2,3 млн руб.), Севастополь (3,7 млн руб.), Адыгея и Калужская область (по 4,1 млн руб.).

Исследование основано на данных Росстата об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг. В выборку за 2025 год вошли более 260 тыс. организаций.

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